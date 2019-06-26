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التعليم: اليوم إعلان نتيجة عينة التاريخ والفيزياء

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن، اليوم الأربعاء، رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادتي التاريخ والفيزياء، نافيا ما أثير عبر أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية بأن نسبة النجاح في عينة التاريخ بلغت 24%، وأن الكنترولات تحاول رفعها بسبب صعوبة الامتحان. وانتهت الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة من تصحيح نتيجة العينة العشوائية لامتحانات مواد التاريخ والفيزياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا والديناميكا".
وكشفت مصادر مطلعة بالكنترولات، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة التاريخ، أول أمس الإثنين، مشيرة إلى أن نسبة نجاح العينة العشوائية منخفضة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.ولفتت المصادر إلى أنه تم اللجوء إلى درجات الرأفة لرفع نسبة النجاح، بحيث يتم السماح برفع درجات الطلاب الحاصلين
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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مستشار الفيزياء يحسم جدل إجابة سؤال قاعدة لنز

قال الدكتور يسري ساويرس مستشار الفيزياء بوزارة التربية والتعليم، إن جميع أسئلة امتحان مادة الفيزياء، الذي عقد أمس السبت، جاءت من الكتاب المدرسي، ولم تخرج عن محتوى المقرر، موضحا أنه فيما يتعلق بالسؤال الخاص بقاعدة لنز الذي أثير حوله جدلا كبيرا فإن قاعدة لنز تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله.
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غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
مكفوفة-تؤدي-امتحان-االلغة-العربية-بالثانوية-العامة-في-مطروح (4)

طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان التاريخ

أدى، صباح اليوم الأحد، 191 من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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