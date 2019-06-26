التعليم: اليوم إعلان نتيجة عينة التاريخ والفيزياء

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن، اليوم الأربعاء، رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادتي التاريخ والفيزياء، نافيا ما أثير عبر أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية بأن نسبة النجاح في عينة التاريخ بلغت 24%، وأن الكنترولات تحاول رفعها بسبب صعوبة الامتحان. وانتهت الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة من تصحيح نتيجة العينة العشوائية لامتحانات مواد التاريخ والفيزياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا والديناميكا".

وكشفت مصادر مطلعة بالكنترولات، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة التاريخ، أول أمس الإثنين، مشيرة إلى أن نسبة نجاح العينة العشوائية منخفضة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.ولفتت المصادر إلى أنه تم اللجوء إلى درجات الرأفة لرفع نسبة النجاح، بحيث يتم السماح برفع درجات الطلاب الحاصلين