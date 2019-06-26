سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هبوط حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، لينخفض سعر الجرام حوالي 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1410 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 652 جنيهًا. عيار 24: 745 جنيهًا. عيار 18: 559 جنيهًا. عيار 14: 437 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5216 جنيها. سعر الأوقية: 1410 دولارات. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل
اقرأ المزيد
صندوق-النقد-الدولى

3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.
دولار

الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
السيسى-مع-رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى

جوجل ومرسيدس وجلوفو.. الشركات العالمية تعود لمصر

بين تخفيض حجم التمثيل في السوق المصرية، ووقف التصنيع، والخروج من السوق نهائيا، اتخذت بعض الشركات العالمية قراراتها خلال الفترة الماضية منذ ثورة يناير وما أعقبتها من سنوات عصيبة على الاقتصاد المصري، وكانت شركات مرسيدس وجوجل وجلوفو من تلك القائمة، إذ قررت مرسيدس وقف تصنيع سياراتها، وقلصت الثانية حجم تمثيلها وعمالتها، أما الثالثة فكان قرارها الخروج نهائيا من السوق المصرية. قرارات الشركات الثلاث تغيرت في الأيام الأخيرة، وجميعها أعلنت عودتها للعمل في مصر بشكل طبيعي.
محلات-تجارية (3)

زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟
اقرأ المزيد من الأخبار
ذهب

أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1427 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

16 جنيها زيادة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يصل لـ647

قفزت أسعار الذهب، في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بنحو 16 جنيها للجرام الواحد. وارتفع سعر جرم الذهب عيار "21" إلى 647 جنيها مقابل 631 جنيها بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بحسب نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. وعزا نجيب في تصريحات لـ"التحرير"، القفزة الكبيرة في أسعار الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 739 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5176 جنيها.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 7 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، ليصل إلى مستوى 1341 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 6 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org