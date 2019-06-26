هبوط حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، لينخفض سعر الجرام حوالي 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1410 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 652 جنيهًا. عيار 24: 745 جنيهًا. عيار 18: 559 جنيهًا. عيار 14: 437 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5216 جنيها. سعر الأوقية: 1410 دولارات. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل