إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

بعد توالي العقوبات الأمريكية على إيران تتجه طهران إلى اتخاذ خطوات جديدة في السابع من يوليو المقبل لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي.
وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فساعات قليلة تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي اعطتها طهران لعدد من الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا ، بعدها ستسرع طهران في تخصيب اليورانيوم، حيث تنتهي مهلة إنقاذ الاتفاق غدا الخميس، وبعدها لن تكون إيران ملتزمة ببعض بنود الاتفاق النووي.
الإنقاذ أو اللحاق
وكانت طهران قد منحت بريطانيا
فساعات قليلة تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي اعطتها طهران لعدد من الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا ، بعدها ستسرع طهران في تخصيب اليورانيوم، حيث تنتهي مهلة إنقاذ الاتفاق غدا الخميس، وبعدها لن تكون إيران ملتزمة ببعض بنود الاتفاق النووي.
الإنقاذ أو اللحاق
وكانت طهران قد منحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الصين وروسيا الموقعين على الاتفاق النووي مهلة 60 يوما من أجل "إنقاذ الاتفاق"، أو اللحاق بالولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق.
وتبذل الدول الأوروبية الثلاث جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق بين القوى العالمية وإيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وفي حال فشلت تلك المحاولة، هددت طهران بوقف التزامها بالقيود المفروضة فيما يتعلق بـ"نسبة تخصيب اليورانيوم" المحددة بـ3,67% بموجب اتفاق فيينا وباستئناف مشروع بناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة الذي أوقف العمل به بموجب الاتفاق.
المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح اليوم الأربعاء، بأن إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد أن تنتهي غدا مهلة ممنوحة للدول الأوروبية.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة "مهلة المنظمة الدولية للطاقة الذرية لتخطي حد الثلاث مائة كيلوجرام في إنتاج اليورانيوم المخصب ستنتهي غدا.. وبانتهاء هذه المهلة سيتسارع التخصيب".
تقليص الالتزام
وكشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في السابع من يوليو لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وكشفت إيران أنها ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي الخاص ببرنامجها النووي اعتبارا من السابع من يوليو المقبل.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني أعلن أنه "بدءا من 7 يوليو، ستبدأ الخطوة الثانية بشكل جاد في تقليص التزامات إيران ضمن الاتفاق النووي، بحسب وكالة "فارس".
الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء صرح بأن تقليص بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي يمثل "الحد الأدنى" من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طهران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على إيران. مضيفا في كلمة بثها التليفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغط.
كارثة للجوار
وتعليقا على توجه إيران إلى التخلي عن الاتفاق النووي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن "العراق قد عانى من العقوبات“، مشيراً إلى أن هناك “سؤالاً أساسياً حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة لإحداث تغيير في السلوك".
وأضاف الرئيس العراقي لـ "سي إن إن" أن التخلي عن الاتفاق النووي تماماً "يمكن أن يكون كارثياً على الجوار بأكمله، ليس فقط على إيران، وليس فقط على العراق". مشيرا إلى أن هناك مشاكل من الاتفاق النووي تتطلب التفاوض والمناقشة، والبديل من الموافقة على الصفقة يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله.
برهم صالح أكد أيضا أن بلاده لا ترغب بأن تكون مسرحا لأي عمل عدائي ضد أي من الدول المحيطة بها بما فيها إيران، لافتا إلى الحرب يسهل البدء فيها ولكن من الصعب جدا إنهاؤها.
وأعلنت إيران في الثامن من مايو الماضي أنها لم تعد تعتبر نفسها "ملزمة" بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، وهي القيود التي تمت الموافقة عليها في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015، المعروف رسميا باسم "خطة العمل المشترك الشامل".