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إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

بعد توالي العقوبات الأمريكية على إيران تتجه طهران إلى اتخاذ خطوات جديدة في السابع من يوليو المقبل لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
الموقعون على الاتفاق النووي
الموقعون على الاتفاق النووي
التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
فساعات قليلة تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي اعطتها طهران لعدد من الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا ، بعدها ستسرع طهران في تخصيب اليورانيوم، حيث تنتهي مهلة إنقاذ الاتفاق غدا الخميس، وبعدها لن تكون إيران ملتزمة ببعض بنود الاتفاق النووي. الإنقاذ أو اللحاق وكانت طهران قد منحت بريطانيا
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جيسون-جرينبلات (1)

جرينبلات يعلق على غياب فلطسين عن مؤتمر المنامة

قال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات: "كنا نتمنى حضور السلطة الفلسطينية لورشة العمل في المنامة، وغياب السلطة الفلسطينية عن ورشة المنامة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، جاء ذلك في تصريح خاص، لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء. وبدأ أمس الثلاثاء، مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله.
كوكايين

إنتاج الكوكايين في أعلى مستوى تاريخيا بسبب كولومبيا

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي، والذي جاء صادما، إذ تم الإعلان عن أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل في عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بسبب بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت نحو 70% من كوكايين العالم، وفي هذا العام تخطى إنتاج الكوكايين بنسبة 25% الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
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مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
حرب فيتنام (1)

حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟

بالأمس، كانت السفينة "كوكوكا كاريدجس" التي ترفع علم بنما، وتديرها اليابان وسفينة "فرونت ألتير" النرويجية وتحمل علم جزر مارشال، تبحر في خليج عُمان عندما تعرضا لكمين. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سارع بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء "الهجوم غير المبرر"، مدعيا أن الولايات المتحدة قد أجرت تقييمها بناء على معلومات استخباراتية عن السلاح المستخدم و"الهجمات الإيرانية المماثلة على سفن الشحن". وأصدرت الولايات المتحدة في وقت لاحق شريط فيديو غير واضح، قالت إنه يظهر قيام عناصر إيرانية بإزالة لغم غير منفجر من إحدى الناقلتين.
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