إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

بعد توالي العقوبات الأمريكية على إيران تتجه طهران إلى اتخاذ خطوات جديدة في السابع من يوليو المقبل لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

الموقعون على الاتفاق النووي

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.

فساعات قليلة تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي اعطتها طهران لعدد من الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من عقوبات أمريكا ، بعدها ستسرع طهران في تخصيب اليورانيوم، حيث تنتهي مهلة إنقاذ الاتفاق غدا الخميس، وبعدها لن تكون إيران ملتزمة ببعض بنود الاتفاق النووي. الإنقاذ أو اللحاق وكانت طهران قد منحت بريطانيا