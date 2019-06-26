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إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
انتقل مسؤولو وقيادت وضباط المباحث بقسم شرطة محرم بك ورجال الحماية المدنية، والمسؤولين بحي وسط، ورجال الصرف الصحي إلى موقع البلاغ. بإجراء الفحص اللازم، بدأت هيئة الصرف الصحي عملية إصلاح الكسر فى الماسورة، بينما تبين وجود كسر آخر بماسورة مياه رئيسية، وقام عمال شركة مياه الشرب بالإسكندرية بسرعة الإصلاح. فى
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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تشويه-صخر-مشروع-حماية-كورنيش-الإسكندرية

«الحب كفتة».. تشويه صخور مشروع حماية كورنيش إسكندرية

لم يخجل عدد من الشباب خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، التي بدأت منذ أول من أمس الأربعاء، من كتابة عبارات ورسم قلوب عليها الحروف الأولى من أسمائهم على عدد من القطع الأسمنتية الكبيرة المخصصة لمشروع حماية شاطئ المنشية على الكورنيش في وسط محافظة الإسكندرية، وذلك لحماية المنطقة من الغرق في مياه البحر، وكانت كلمات "الحب كفته.. أنا على قلبك أنت"، بجانب رسومات لقلوب وحروف، بالإضافة إلى الكتابات العاطفية، هي أبرز ما خطه الشباب على جوانب قطع حواجز حماية الكورنيش.
اختناق- من -الغاز

«سموم» الإسكندرية: 125 حالة تسمم في العيد

استقبل مركز السموم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، 125 حالة تسمم خلال 4 أيام، بينها 5 حالات انتحار، وذلك منذ آخر أيام رمضان وحتى اليوم الثالث من العيد، بواقع 38 حالة تسمم غذائي خلال آخر أيام رمضان، و87 حالة خلال أيام منذ بدء عيد الفطر. وقالت الدكتورة مها غنيم، مدير مركز السموم، إن المركز مارس عمله خلال فترة العيد، وتم رفع درجة الطوارئ بكل أقسام المركز تحسبا لاستقبال الحالات الطارئة، مشيرة إلى ارتفاع أعداد حالات التسمم منذ آخر أيام رمضان، الذي استقبل فيه المركز 38 حالة عقب الإفطار.
رحلات-اليوم-الواحد-تنعش-الإقبال-على-شواطئ-الإسكندرية (2)

رحلات اليوم الواحد تنعش شواطئ الإسكندرية (صور)

"سوق بينا يا أسطى على الكورنيش، ناكل درة ونشرب مانجة" باتت تلك الأغنية الشهيرة للفنان أحمد عدوية هي الشعار الرسمى لزائري محافظة الإسكندرية من مختلف المحافظات، خلال فترة عيد الفطر المبارك، فاحتلت رحلات الحناطير المقدمة، وأصبح المشهد على الكورنيش كأنه كرنفال كبير للاحتفال بالعيد، وشهدت الشواطئ ازدحامًا ملحوظًا بعد أن انتشرت رحلات اليوم الواحد واصطفّت الأتوبيسات على الكورنيش فى انتظار انتهاء اليوم، لتعلن عن موعد الرحيل الذي يتزامن مع وقت غروب الشمس.
المصيف-فى-الإسكندرية

إشغالات فنادق الإسكندرية 100% في عيد الفطر (صور)

قال محمد سعد مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، إن نسبة الإشغالات بالفنادق في المحافظة بلغت 100% خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى نسبة الإقبال الكبيرة على عروس البحر الأبيض المتوسط خلال إجازة العيد، إذ استقبلت المحافظة عددا كبيرا من الوافدين من خارج المحافظة أو البلدان العربية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بجو الإسكندرية المتميز، مؤكدا على أن ثانى أيام العيد شهد انتعاشا كبيرا بالأماكن السياحية والحدائق والشواطئ.
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