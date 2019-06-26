إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

صورة أرشيفية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.

انتقل مسؤولو وقيادت وضباط المباحث بقسم شرطة محرم بك ورجال الحماية المدنية، والمسؤولين بحي وسط، ورجال الصرف الصحي إلى موقع البلاغ. بإجراء الفحص اللازم، بدأت هيئة الصرف الصحي عملية إصلاح الكسر فى الماسورة، بينما تبين وجود كسر آخر بماسورة مياه رئيسية، وقام عمال شركة مياه الشرب بالإسكندرية بسرعة الإصلاح. فى