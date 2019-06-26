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كسور وضيق تنفس.. حصيلة امتحانات الثانوية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة. حيث أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، في لجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية، ونقلت إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتلقت الرعاية اللازمة، وسط تكدس الأهالي في محيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم.
ودخل الطالب "إبراهيم. ه. ا"، من كفر الجوهري التابعة لإدارة ميت غمر، في حالة دوار ناتج عن التهاب الأذن الوسطى، وتحرر المحضر اللازم وإعطاؤه جواب توجه به إلى لجنة الامتحان. وأصيب الطالب "محمود. ف"، مدرسة الثانوية بميت غمر بصداع، ونقل إلى المستشفى وتلقى الرعاية اللازمة وصرح له بالخروج. كما أصيب "محمود.
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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أولياء-الأمور-أمام-مدرسة-جمال-عبد-الناصر-الثانوية-في-انتظار-خروج-أبنائهم-تصوير-سامح-ابو-حسن (15)

إغماء طالبتين ثانوي بسبب «الكيمياء» في الشرقية

تعرضت طالبتان بالصف الثالث الثانوي، بمحافظة الشرقية، للإغماء، اليوم الأربعاء، وذلك في أثناء أداء امتحان مادة «الكيمياء». وتم نقل كل من «روان حسن زكي»، بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بنات بالزقازيق، و«مريم محمود السعيد»، بمدرسة «خالد بن الوليد» الثانوية بأبو كبير، إلى مستشفيي «الزقازيق» الجامعي، و«أبو كبير» المركزي، حيث تلقتا الإسعافات الطبيَّة اللازمة، وأُخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية، التي خصّصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

ضيق تنفس لمراقبة وإغماء طالبة في امتحانات بني سويف

تعرضت مراقبة تدعى "وفاء. ص. ب" 54 عامًا، اليوم الأربعاء، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف الجديدة، للإصابة بضيق تنفس، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج، كما تعرضت طالبة بذات اللجنة تدعى "صفاء. ه. س" 17 عامًا، أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العملية إلى حالة إغماء، ونقلتها سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.
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إصابة مراقب بهبوط أثناء امتحانات الكيمياء بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرض مراقب بلجنة مدرسة الحامول التجريبية يدعي "رضا محمد مصطفى" 56 عامًا، لهبوط عام فى الدورة الدموية، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم إستدعاء سيارة إسعاف لنقل المراقب إلى مستشفى الحامول المركزى. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، على مستوى المحافظة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (5)

إصابة طالبة بهبوط في امتحان الثانوية بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، تعرضت طالبة تدعى "ولاء فتحي محمد عبدالسلام"، اليوم الأربعاء، للإصابة بهبوط عام بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة زينهم الرفاعي الثانوية بمدينة بلطيم في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور أبلغ رئيس اللجنة، غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى استقبال مستشفى بلطيم المركزى، تعانى من هبوط عام بالدورة الدموية، لتلقي العلاج اللازم.
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