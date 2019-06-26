كسور وضيق تنفس.. حصيلة امتحانات الثانوية في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة. حيث أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، في لجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية، ونقلت إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتلقت الرعاية اللازمة، وسط تكدس الأهالي في محيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم.

ودخل الطالب "إبراهيم. ه. ا"، من كفر الجوهري التابعة لإدارة ميت غمر، في حالة دوار ناتج عن التهاب الأذن الوسطى، وتحرر المحضر اللازم وإعطاؤه جواب توجه به إلى لجنة الامتحان. وأصيب الطالب "محمود. ف"، مدرسة الثانوية بميت غمر بصداع، ونقل إلى المستشفى وتلقى الرعاية اللازمة وصرح له بالخروج. كما أصيب "محمود.