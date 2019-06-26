جريمة

حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

أحدهم تعرف على مندوب شركة في موقع التواصل الاجتماعي وزعم قدرته على تغيير عملات له فى السوق السوداء وفى موعد التسليم انتحل باقي المتهمين صفة ضباط شرطة واستولوا على أمواله
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
تشكيل عصابي- أرشيفية
تشكيل عصابي- أرشيفية
«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
الحيلة التى استخدمها عناصر التشكيل العصابي كانت محكمة ومتشعبة فى محاولة لإجبار الضحايا على عدم إبلاغ الشرطة، إذ فى البداية أبدى "النصاب" صاحب المنشور ترحيبًا وحفاوة بتبديل أى قيمة مالية يرغب فيها مندوب المبيعات، وبأسعار أفضل من السعر الرسمي، متحججًا برغبته فى تبديل مبالغ كبيرة دون إثارة مشكلات حال
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
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المتهم-بالنصب

نصب بالعملة الصعبة..قصة مسن باع الوهم بـ9 آلاف دولار

كان ضحاياه يطلقون عليه لقب "الشيخ" نظرًا لمظهره والشيب الذى خط فى شعره، علاوة على احترامهم لسنه كرجل فى العقد السادس من العمر، بخلاف ثقته الجلية فى نفسه أثناء التعامل مع المحيطين به، كل هذا جعل الكثيرين يسلمونه أموالهم طائعين، وبالعملة الصعبة "الدولار"، أملًا فى تنفيذ وعود لهم بعقود عمل فى الخارج، وتوفير إقامة وفرص للعمل المربح فى العديد من دول الخليج، إلا أنه لم يف أبدًا بوعوده، التى جعلت عددًا ممن تحصل على أموالهم يملون ويبلغون الشرطة، التى كشفت سجل المتهم المقيم بالمحلة الكبرى.
رشاوى-فلوس

نصب على شارع فيصل.. قصة صحفي الوظائف المزيف

"دا سلطة رابعة.. راجل واصل ومعارفه كتير.. بأقصر تليفون منه يمكنه حل مشاكلنا وجلب تعيينات لمن يريد.. المشكلة إنه بيطلب فلوس وطماع شوية"، عبارات رددها ضحايا متهم بالنصب، وانتحال صفة صحفي، وتزوير أوراق رسمية لتأكيد إضفاء تلك الصفة على نفسه، لكن مع تكرار ضحاياه وتحصله على مئات الآلاف من الجنيهات منهم دون تحقيق مرادهم، تحققوا أنه ليس سوى نصاب، يستولى على أموالهم مقابل مزاعم بالحصول لهم على وظائف حكومية فى جهات مرموقة، ولديه جعبة لا تنفد من الحجج والمبررات لتأخير تنفيذ المطلوب منه، والذى لا يتحقق مطلقًا لأنه ببساطة "نصاب".
طفل- رضيع

«رجعت برجليها».. حبس سيدة خطفت رضيعا خوفا من الطلاق

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل، اختطفت طفلًا حديث الولادة من جدته، من داخل مستشفى قصر العيني، وذلك بعد تسلم التحريات الأمنية التى أكدت تخطيط المتهمة وتنفيذها للجريمة، وعدم علم زوجها بالأمر، إذ كان يعتقد وفقا لزعمها أنها حامل، وحينما اتصلت به وأخبرته أنها وضعت ذهب لأخذها والمولود من المستشفى، ففوجئ بالقبض عليهما، بتهمة خطف الطفل، وأقرت المتهمة فى التحقيقات أنها ارتكبت جريمتها بقصد السيطرة على الخلافات العائلية التى نشبت بينها وبين أهل زوجها، خاصة أنها الزوجة الثانية له وكانت تخشى أن يطلقها.
منتحل-صفة-شقيقه

«الفيزا الدوارة».. عامل يستولي على أموال أخيه بالبنك

ارتاب موظف أحد البنوك بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، فى شخص طلب صرف جزء من قيمة شهادة ادخارية قيمتها 175 ألف جنيه، فعلى الرغم من أن بطاقة الرقم القومي المقدمة من صاحب طلب السحب، هى نفسها بطاقة مالك الشهادة الادخارية، فإن موظف البنك لاحظ اختلاف الشكل قليلًا بين صاحب البطاقة وحاملها مقدم الطلب: "شبه بعض لكن مش هو"، وهنا اتخذ موظف البنك الإجراءات باستدعاء رجال الأمن لفحص حالة الاشتباه، وبالفعل تبين أن صاحب الطلب ليس مالك الشهادة الاستثمارية وإنما شقيقه، ليكشف الفحص الدقيق سابقة اختلاسه أموالا من رصيد شقيقه بذات الطريقة.
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