حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة
أحدهم تعرف على مندوب شركة في موقع التواصل الاجتماعي وزعم قدرته على تغيير عملات له فى السوق السوداء وفى موعد التسليم انتحل باقي المتهمين صفة ضباط شرطة واستولوا على أمواله
تحرير:سماح عوض الله
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
تشكيل عصابي- أرشيفية
«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.
الحيلة التى استخدمها عناصر التشكيل العصابي كانت محكمة ومتشعبة فى محاولة لإجبار الضحايا على عدم إبلاغ الشرطة، إذ فى البداية أبدى "النصاب" صاحب المنشور ترحيبًا وحفاوة بتبديل أى قيمة مالية يرغب فيها مندوب المبيعات، وبأسعار أفضل من السعر الرسمي، متحججًا برغبته فى تبديل مبالغ كبيرة دون إثارة مشكلات حال
الحيلة التى استخدمها عناصر التشكيل العصابي كانت محكمة ومتشعبة فى محاولة لإجبار الضحايا على عدم إبلاغ الشرطة، إذ فى البداية أبدى "النصاب" صاحب المنشور ترحيبًا وحفاوة بتبديل أى قيمة مالية يرغب فيها مندوب المبيعات، وبأسعار أفضل من السعر الرسمي، متحججًا برغبته فى تبديل مبالغ كبيرة دون إثارة مشكلات حال إتمام ذلك بالطريق الرسمي، وتسبب العرض فى سعادة مندوب المبيعات الذى ذهب إلى مديره وقدم له العرض باعتباره فرصة للربح، وجمع صاحب الشركة الخاصة مبلغ 345 ألف جنيه لتبديلها من العملة المصرية إلى عملات أجنبية، وعرض مكافأة على مندوب المبيعات.
هرول مندوب الشركة التى تعمل فى تجارة الأكياس البلاستيكية، بدوره للتواصل مع العائد من الخليج -كما يظن-، وأرسل له على «الفيسبوك» الاتفاق على مقابلة لتبديل مبلغ 345 ألف جنيه، واتفقوا معه على التقابل بمنطقة العجوزة قرب الطريق الدائري، وبالفعل توجه المندوب يحمل المبلغ المتفق عليه، وتوقف عنده قائد سيارة ملاكي، لكنه فوجئ بسيارة ميكروباص لحقت بهما، نزل منها أشخاص يحملون طبنجات وكلابشات حديدية، زعموا أنهم رجال شرطة يضبطون عملية تبادل العملة، واصطحبوه داخل السيارة الميكروباص واستولوا منه على المبلغ، لكنه فوجئ بهم يهدئون سرعة السيارة ويلقونه خارجها هاربين بالأموال.
لم يكن أمام مندوب شركة الكياس سوى الاتجاه للإبلاغ عن عملية النصب والاحتيال التى تعرض لها، وذلك لإثبات براءته وعدم استيلائه على الأموال لنفسه أمام صاحب الشركة، الذى اعتقد أن الفكرة والخاتمة من تدبير موظف شركته للاحتيال عليه، وأدلى المجني عليه فى بلاغه بأوصاف الجناة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام ومباحث قسم شرطة العجوزة للتحري بشأن الواقعة، ورصد رجال المباحث الحساب المستخدم فى التواصل مع المجني عليه "المندوب"، وتم التدقيق إلكترونيا عن مكان استعمال الحساب المبلغ عنه، والتحري فى السجلات الجنائية عن الأوصاف التى أدلى بها المتهم، خاصة مع خطورة انتحالهم صفة ضباط شرطة وحيازتهم أسلحة ومهمات شرطية.
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توصلت جهود فريق رجال البحث إلى هوية صاحب الحساب على «فيسبوك» وثلاثة مسجلين خطرا محكوم عليهم بالحبس فى قضايا حيازة سلاح وسرقة بالإكراه، وأحدهم بلغت حصيلة الأحكام ضده إلى السجن المؤبد، وبإعداد أكمنة أمنية تم القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهم على طبنجة صوت و5 طلقات، وقيد حديدي "كلابش"، وجهاز لا سلكي وطبنجة بلاستيكية.
وبمناقشة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، يعاونهم فيه 5 آخرون، وأنهم يصطادون الضحايا من خلال منشورات أو رسائل على موقع التواصل الاجتماعي، يوهمون فيه الضحايا بقدرتهم على تبديل العملة المحلية بعملات أجنبية أو العكس بأسعار تزيد على السعر الرسمي لصالح الراغبين فى التبديل، ويحكمون ملاحقة الضحية ويقنعونه بسرعة تبديل الأموال، وفى الموعد والمكان المحددين يختلقون مشهد الكمين المزيف، ويوهمون الضحية بأنه وقع فى قبضة الشرطة، ليشلوا حركته وتفكيره، ثم يستولون على الأموال ويلقون بالضحية على الطريق.
وأقر «تشكيل رسائل الفيسبوك» أنهم يقتسمون المبالغ التى يتحصلون عليها فيما بينهم، وأرشد المتهمون الأربعة المقبوض عليهم عن 5 من شركائهم، جار رصدهم والقبض عليهم، بينما أمرت النيابة بحبسهم والتحفظ على المضبوطات، المتمثلة فى الأسلحة الصوت والمصطنعة والمهمات الشرطية «الكلابشات».
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