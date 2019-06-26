حكاية عصابة الـ«فيس» استولوا على 338 ألف جنيه برسالة

أحدهم تعرف على مندوب شركة في موقع التواصل الاجتماعي وزعم قدرته على تغيير عملات له فى السوق السوداء وفى موعد التسليم انتحل باقي المتهمين صفة ضباط شرطة واستولوا على أمواله

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

تشكيل عصابي- أرشيفية

«أنا جاي من الخليج وعايز أغير عملة.. أعمل إيه؟» رسالة كتبها شاب على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، ليلقى وقعها صدى فى نفس مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة، فكر فى إقناع صاحب الشركة التى يعمل بها فى الاستعانة بصاحب منشور تغيير العملة، وإجراء عملية التبادل فيما بينهما بعيدًا عن سعر التداول الرسمي، وأرسل المندوب رسالة إلى الشخص صاحب المنشور يستفسر منه عن المبلغ الذى يرغب فى استبداله، ولم يتكلف الطرف الثاني سوى رسالة مماثلة، حصل منها وعناصر تشكيل عصابي من شركائه على مبلغ 345 ألف جنيه.

الحيلة التى استخدمها عناصر التشكيل العصابي كانت محكمة ومتشعبة فى محاولة لإجبار الضحايا على عدم إبلاغ الشرطة، إذ فى البداية أبدى "النصاب" صاحب المنشور ترحيبًا وحفاوة بتبديل أى قيمة مالية يرغب فيها مندوب المبيعات، وبأسعار أفضل من السعر الرسمي، متحججًا برغبته فى تبديل مبالغ كبيرة دون إثارة مشكلات حال