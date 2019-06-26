مورينيو يحسم مصيره من تدريب نيوكاسل

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

جوزيه مورينيو

استبعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إمكانية أن يحل مكان رافا بينيتز بعد رحيل الأخير من تدريب نيوكاسل، لعدم رغبته في خوض المباريات بهدف البقاء في الدوري، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الأمر الوحيد الذي أعرفه، هو الأمر الذي لا أريده، أنا أملك رغبة دائمة للعب من أجل تحقيق الانتصار وفقط، وإذا لم أحقق الفوز، فبالتالي هناك مشكلة أعاني منها أنا واللاعبين والنادي في الأساس الذي نعمل بناء عليه، أنا أحتاج العمل في مشروع أشعر من خلاله برغبة الجميع للعب من أجل الانتصار وفقط".

وتابع مورينيو بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا أتى شخص وقدم لي عرضًا رائعًا لمدة 10 سنوات وكان هدف الفريق هو البقاء في النصف الأعلى من حدول الترتيب، وإذا أنهيت الموسم في المركز السابع أو الثامن أو حتى التاسع، فسيكون ذلك إنجاز مذهل، إذا هذا العرض ليس لي، هذه ليست طبيعتي، وجهتي المقبلة ستكون

وتابع مورينيو بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "إذا أتى شخص وقدم لي عرضًا رائعًا لمدة 10 سنوات وكان هدف الفريق هو البقاء في النصف الأعلى من حدول الترتيب، وإذا أنهيت الموسم في المركز السابع أو الثامن أو حتى التاسع، فسيكون ذلك إنجاز مذهل، إذا هذا العرض ليس لي، هذه ليست طبيعتي، وجهتي المقبلة ستكون رفقة نادي يرغب في الانتصار".



وهناك العديد من الأسماء المطروحة لخلافة بينيتز في نيوكاسل منها لوران بلان وكلادويو رانيري إضافة إلى جيوفاني فان برونكهورست.



يذكر أن نيوكاسل أصدر بيانًا يوم الاثنين الماضي، أكد من خلاله على رحيل المدرب الإسباني رافا بينيتز، حيث أوضح البيان أن الإدارة بذلت جهدًا كبيرًا لتمديد عقد المدرب الإسباني، إلا أن الأمر لم يعد ممكنًا الآن.

