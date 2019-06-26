مدرب الجزائر قبل موقعة السنغال: عودة ماني غير مؤثرة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

جمال بلماضي - مدرب الجزائر

أكد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أن لقاء السنغال غدا الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر 2019، سيكون صعبا للغاية، وأوضح مدرب الجزائر في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في استاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء، أن المباراة مهمة، لكنها ليست حاسمة، مؤكدا أن أليو سيسيه مدرب السنغال شخصية رائعة، مشيرًا إلى معرفته الشخصية به، وأكد بلماضي، أن عودة ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ستدعم صفوف السنغال، لكنها ليست مؤثرة بشكل كبير، لأن الفريق يفوز من دونه، ويملك بدائل مناسبة مثل إسماعيلا سار وكيتا بالدي.

وأوضح بلماضي أن الجزائر يلعب بشكل جماعي ولا يعتمد على لاعب واحد سواء رياض محرز أو غيره من اللاعبين، وأن المباراة تجمع فريقين لديهما الإمكانيات ولديهما لاعبون معروفون على المستوى الدولي والمنتخبان دائما ما قدموا مباريات قوية. وأضاف جمال بلماضي، أن فريقه سيلعب المباراة بكل تركيز ولها مذاق خاص وهامة في

وأوضح بلماضي أن الجزائر يلعب بشكل جماعي ولا يعتمد على لاعب واحد سواء رياض محرز أو غيره من اللاعبين، وأن المباراة تجمع فريقين لديهما الإمكانيات ولديهما لاعبون معروفون على المستوى الدولي والمنتخبان دائما ما قدموا مباريات قوية.



وأضاف جمال بلماضي، أن فريقه سيلعب المباراة بكل تركيز ولها مذاق خاص وهامة في مسيرة الخضر، مشيرًا إلى أنه يعلم إليو سيسيه مدرب السنغال، لأنهما ينتميان لنفس الجيل ورغم قلة خبرته في مجال التدريب، لكنه حقق نتائج قوية مشددًا على احترامه لسيسيه بغض النظر عن مواجهتهما غدًا.



وأشار مدرب الجزائر، إلى أن مباراة السنغال هامة ولكنها غير مصيرية ولكنها ستؤثر على ترتيب المجموعة ويجب على فريقه ألا ينساق وراء الحسابات المستقبلية والتركيز في مبارياته لأنها الطريقة المثلى بالنسبة له للاستمرار بالمنافسة.

