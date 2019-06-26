جرينبلات يعلق على غياب فلسطين عن مؤتمر المنامة

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات

قال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات: "كنا نتمنى حضور السلطة الفلسطينية لورشة العمل في المنامة، وغياب السلطة الفلسطينية عن ورشة المنامة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، جاء ذلك في تصريح خاص، لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء. وبدأ أمس الثلاثاء، مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله.

إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين. ومن