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جرينبلات يعلق على غياب فلطسين عن مؤتمر المنامة

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات
الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات
قال الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات: "كنا نتمنى حضور السلطة الفلسطينية لورشة العمل في المنامة، وغياب السلطة الفلسطينية عن ورشة المنامة لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني"، جاء ذلك في تصريح خاص، لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم الأربعاء. وبدأ أمس الثلاثاء، مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله.
إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.ومن
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الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
كوكايين

إنتاج الكوكايين في أعلى مستوى تاريخيا بسبب كولومبيا

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، الذي يتخذ من فيينا مقرا له، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي، والذي جاء صادما، إذ تم الإعلان عن أن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل في عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وذلك بسبب بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت نحو 70% من كوكايين العالم، وفي هذا العام تخطى إنتاج الكوكايين بنسبة 25% الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن موعد زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن، غدا الخميس، ينتهي الموعد النهائي لإنهاء إنتاج اليورانيوم المخصب عند الحدود البالغة 300 كيلوجرام، وذلك في مفاعل "نظنز" النووي. وقال عباس كمالوندي المتحدث باسم المنظمة: "تنفيذ الخطوة الثانية والتي تشمل رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لا تحتاج أكثر من يومين، ولا يزال أمام الأوروبيين فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، إذا أرادت الدول الأوروبية تمديد المهلة فهذا يعني أنهم غير قادرين على تنفيذ التزاماتهم النووية أو لا يريدون ذلك"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
ارتفاع-الحرارة-في-انحاء-اوروبا (4)

مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
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جاريد كوشنر

مستشار ترامب: أمريكا لن تتخلى عن الفلسطينيين

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد كوشنر أن تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني يعد أحد أهم أهداف الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في البحرين، ولن يتحقق ذلك دون حل سياسي عادل للصراع، موضحا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة. وأضاف كوشنر: «هذه الورشة لها مخرجات إذا طبقت بشكل جيد فإنها ستؤدي إلى مستقبل كريم ومزدهر وملىء بالفرص، يمكننا تحقيق أشياء كثيرة إذا قمنا بتحسين حياة المواطنين».
ابو تريكة

أبوتريكة يهاجم كوشنر ويسأل عن سبب حضور إنفانتينو مؤتمر المنامة

علّق محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، على عقد "ورشة السلام من أجل الازدهار" المعروفة باسم مؤتمر المنامة، اليوم الثلاثاء. وقال أبو تريكة في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة". وتابع اللاعب السابق "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد"، واستنكر مشاركة جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" في المؤتمر قائلا إن "تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى ..مقدساتنا ليست للبيع".
كوشنر

«مضيعة للوقت».. الشكوك تحيط بمؤتمر المنامة

اليوم الثلاثاء، يبدأ مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله. إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي: ترامب «القائد الأعلى للتشتيت»

أبدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الثلاثاء، «سأمها» من الحديث عن الرئيس دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه «القائد الأعلى للتشتيت»، وقالت إنه يختلق الجدل لصرف الانتباه عن قضايا أكثر أهمية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ردت رئيسة مجلس النواب، وهي ديمقراطية، خلال مؤتمر في واشنطن، على سؤال بشأن سلسلة من الإهانات الشخصية التي وجهها لها ترامب، وقالت: «سئمت منه، لم أعد حتى أرغب في الحديث عنه». وكان ترامب قد وصف بيلوسي، أقوى شخصية ديمقراطية أمريكية، الأسبوع الماضي بأنها «عار، وشخص بغيض وكريه ومحب للانتقام».
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