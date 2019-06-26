الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.

واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية