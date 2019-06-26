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الدولار يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
الدولار
الدولار
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، والبنك المصري الخليجي، وبنك الاستثمار العربي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، فيما انخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء.
واستقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني ليسجل نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء. كما استقر سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التنمية
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صندوق-النقد-الدولى

3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، لينخفض سعر الجرام حوالي 10 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1410 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
السيسى-مع-رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى

جوجل ومرسيدس وجلوفو.. الشركات العالمية تعود لمصر

بين تخفيض حجم التمثيل في السوق المصرية، ووقف التصنيع، والخروج من السوق نهائيا، اتخذت بعض الشركات العالمية قراراتها خلال الفترة الماضية منذ ثورة يناير وما أعقبتها من سنوات عصيبة على الاقتصاد المصري، وكانت شركات مرسيدس وجوجل وجلوفو من تلك القائمة، إذ قررت مرسيدس وقف تصنيع سياراتها، وقلصت الثانية حجم تمثيلها وعمالتها، أما الثالثة فكان قرارها الخروج نهائيا من السوق المصرية. قرارات الشركات الثلاث تغيرت في الأيام الأخيرة، وجميعها أعلنت عودتها للعمل في مصر بشكل طبيعي.
محلات-تجارية (3)

زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟
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اموال

أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري في البنوك

تختلف أسعار الفائدة على الودائع الادخارية التى تقدمها البنوك العاملة في مصر بحسب كل بنك وفقا للمدة والحد الأدنى لربط الوديعة، والذي قد يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة. والوديعة هي عبارة عن مبلغ من المال يتم حفظه أو إيداعه في البنك لمدة معينة محددة أو غير محددة وفقا لشروط محددة، ويكون ذلك بهدف حفظ المال أو توفيره أو استثماره، ومن ثم يحصل صاحب المبلغ على عائد محدد وفق شروط العقد طيلة وجود المبلغ النقدي في البنك، وتنقسم الودائع البنكية إلى عدة أنواع بحسب موعد استردادها، كما أنه يمكن ربط الوديعة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية.
دولار

الدولار ينخفض في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك عودة والمصرف المتحد بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.79 جنيه للبيع، و16.69 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إيران بواقع قرش واحد فقط ليسجل 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما ارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي بواقع 3 قروش ليسجل 16.82 جنيه للبيع، و16.72 جنيه للشراء.
دولارات

انخفاض جديد في سعر الدولار بالبنوك.. وCIB أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.77 جنيه للبيع، و16.67 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 5 قروش ليسجل 16.78 جنيه للبيع، و16.68 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
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