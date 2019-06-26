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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

تحرير:كريم محجوب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
مسرح القاهرة للعرائس
مسرح القاهرة للعرائس
يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
عرض "بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، والدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسعار التذاكر من 30 إلى 50 جنيها. وعلى مسرح القاهرة للعرائس، يقدم البيت الفني عرض "محطة مصر" للأطفال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وهو من تأليف محمد زناتي
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لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية، اليومية، المتنوعة، التي تتناول المشاكل المجتمعية الراهنة في إطار كوميدي، فضلًا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال، وتأتي الأسعار متفاوتة، حيث تبدأ بسعر 20 جنيها للعرض. وهذه مواعيد، وأماكن، وأسعار، عروض اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وتبدأ بمسرحية "الحادثة" حيث تقدم على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم بأسعار تبدأ من20 جنيها

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج، بوزارة الثقافة، العديد من العروض المسرحية اليومية، المتنوعة، وبأسعار متفاوتة، وهذه هي أماكن ومواعيد وأسعار عروض اليوم ، وتبدأ بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل في تمام التاسعة مساءً، بأسعار تذاكر «20، 30، 50، 100» والعرض من إخراج سيد خاطر، وتأليف سيد إبراهيم-سيد خاطر، ومن بطولة «جمال عبد الناصر، أشرف مصيلحى، رضا إدريس» وعلى مسرح القاهرة للعرائس نلتقي في السادسة والنصف بعرض الأطفال الشيق "محطة مصر" بأسعار حضور« 25، 35» جنيها.
لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
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