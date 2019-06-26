تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

تحرير:كريم محجوب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مسرح القاهرة للعرائس

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

عرض "بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، والدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسعار التذاكر من 30 إلى 50 جنيها. وعلى مسرح القاهرة للعرائس، يقدم البيت الفني عرض "محطة مصر" للأطفال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وهو من تأليف محمد زناتي