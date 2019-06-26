ضيق تنفس لمراقبة وإغماء طالبة في امتحانات بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

صورة أرشيفية

تعرضت مراقبة تدعى "وفاء. ص. ب" 54 عامًا، اليوم الأربعاء، أثناء المراقبة في امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنى سويف الجديدة، للإصابة بضيق تنفس، وتم نقلها إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقي العلاج، كما تعرضت طالبة بذات اللجنة تدعى "صفاء. ه. س" 17 عامًا، أثناء أداء امتحان الكيمياء للشعبة العملية إلى حالة إغماء، ونقلتها سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجان إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

واطمأن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على توافر التجهيزات بمقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، والاطمئنان