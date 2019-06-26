3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق
ساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016- 2017، إلى 5.3% في 2017-2018
تحرير:أمل نبيل
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
صندوق النقد الدولي
ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.
وحذر تقرير صادر عن شركة «ديكود» للاستشارات المالية من أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى سيكون له آثار سلبية فى الاقتصاد المصري، كما أنه من المحتمل أن تؤدى الزيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية عام 2020 إلى تباطؤ التدفقات إلى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر.
وأضاف أن الجنيه قد يتأثر بعمليات
وحذر تقرير صادر عن شركة «ديكود» للاستشارات المالية من أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى سيكون له آثار سلبية فى الاقتصاد المصري، كما أنه من المحتمل أن تؤدى الزيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية عام 2020 إلى تباطؤ التدفقات إلى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر.
وأضاف أن الجنيه قد يتأثر بعمليات جني الأرباح عبر بيع الأوراق المالية الحكومية من قبَل المستثمرين الأجانب للاستفادة من المكاسب التى تحققت من ارتفاع قيمة العملة.
وذكر أن بدء «المركزى» فى دورة التيسير النقدى سيؤدى إلى انخفاض العائد على الاستثمارات الأجنبية، وبالتالى إحجامها عن الاكتتاب.
ويرسم التقرير 3 سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد المصري بعد انتهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي، وهى السيناريو الأساسي والأقرب للحدوث، وسيناريو يفترض تبنّى الحكومة إصلاحات هيكلية، وسيناريو يفترض انتكاس قطاع السياحة وتراجع إيراداته. وتوقع أن يفقد النمو زخمه تدريجيا، وكذلك سعر الصرف ما لم تنفذ الحكومة إصلاحات أكبر.
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كيف يمكن الحفاظ على صعود الجنيه أمام الدولار؟
شهد الجنيه ارتفاعا أمام الدولار بنسبة 7% منذ بداية العام الجاري، مقابل الدولار نتيجة التدفق الكبير من الاقتراض الخارجي.
وقفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 50% منذ يناير وحتى الآن لتبلغ 18.7 مليار دولار.
ويرى التقرير أن الجنيه يمكن أن يستمر فى الارتفاع حال تخطي التدفقات النقدية التوقعات، عبر ارتفاع معدلات السياحة أو تصدير الغاز، وعلى المدى الطويل فإن تطبيق إصلاح اقتصادى أوسع يحفز الصادرات، ويجذب تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
المركزي قد يتدخل لخفض العملة
يرى التقرير أن العجز المتوقع في الحساب الجاري سيحمل البنك المركزى على السماح بتخفيض تدريجى للعملة على المدى المتوسط؛ لتخفيف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفى والحفاظ نسبيا على القدرة التنافسية للصادرات.
وتوقع ارتفاعا طفيفا فى قيمة الدولار ليصل إلى 17 جنيها فى نهاية السنة المالية الحالية، على أن يصل إلى 18.6 جنيه مصري فى نهاية العام المالى 2021- 2022.
لكن حال تبنّى الحكومة إصلاحات هيكلية أكثر، فإن التدفقات الحالية ورؤوس الأموال الأعلى ستسمح ببعض الارتفاع فى قيمة العملة، وفى هذا السيناريو سوف يسجل سعر الصرف 16.7 و16.2 جنيه فى الأعوام المالية الثلاثة حتى عام 2021- 2022.
السيناريوهات الأسوأ
توقعت «ديكود» أن يتوقف انتعاش صادرات السياحة والغاز، على أن يتباطأ نمو الصادرات السلعية تدريجيا مع تآكل المكاسب التنافسية الناتجة عن تخفيض قيمة العملة، ومع غياب الإصلاحات الرئيسية التى تعزز قطاع التصدير وتحسن الإنتاجية، سيكون الدافع وراء الاستثمارات هو المشروعات الضخمة العامة، فى حين أن استثمارات القطاع الخاص لن تنمو إلا بشكل معتدل؛ بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف أداء الاستثمار الأجنبى المباشر.
وسيظل الاستهلاك ضعيفا على المدى القصير؛ بسبب الزيادات المتوقعة فى الأسعار على خلفية إصلاحات الطاقة، لكنه سيتعافى تدريجيا، شريطة عدم حدوث صدمات أخرى فى أسعار السلع الأساسية، ما يؤثر سلبا فى النمو.
وتوقع التقرير تباطؤ نمو إيرادات السياحة من معدل نمو سنوى متوسط قدره 5.6% فى السنوات المالية الثلاث المقبلة فى إطار سيناريو خط الأساس، إلى انكماش سنوى قدره 7.6% فى المتوسط خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن ذلك سيؤدى إلى انكماش بنسبة 2.6% فى الصادرات، خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.