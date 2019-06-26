3 سيناريوهات للاقتصاد المصري مع انتهاء قرض الصندوق

ساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016- 2017، إلى 5.3% في 2017-2018

تحرير:أمل نبيل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

صندوق النقد الدولي

ينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري.وكانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، وتتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلّمها نهاية يونيو الجاري.

وحذر تقرير صادر عن شركة «ديكود» للاستشارات المالية من أن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى سيكون له آثار سلبية فى الاقتصاد المصري، كما أنه من المحتمل أن تؤدى الزيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية عام 2020 إلى تباطؤ التدفقات إلى الأسواق الناشئة، بما فى ذلك مصر. وأضاف أن الجنيه قد يتأثر بعمليات