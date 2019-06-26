لمبة تسقط على طالبة بكفر الشيخ.. وإصابتها في العين

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

صورة أرشيفية

شهدت إحدى لجان الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة الطالبة "آلاء إبراهيم أحمد"، 17 عامًا، في العين إثر سقوط لمبة داخل لجنة مدرسة التجارة بنات التابعة لإدارة دسوق التعليمية عليها، أثناء أدائها الامتحان، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى دسوق العام . يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية، داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018- 2019 م، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد "الكيمياء - والجغرافيا". أضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل الأجهزة المعنية مع مديرية التربية