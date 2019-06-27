الالتهاب الرئوي يضر بالأطفال وكبار السن| اعرف مخاطره

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاتهاب الرئوي وشدته، يدمر التدخين الرئتين ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات، وله العديد من المخاطر الأخرى
الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئتين، يمكن أن تكون قاتلة، كما يتسبب الالتهاب في إصابة الأكياس الهوائية في الرئتين بالتهاب وتكون الرئة ممتلئة بالسوائل.
يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خفيفًا ويمكن للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أن يتعافوا في غضون أسبوع إلى 3 أسابيع.
الرضع والبالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والمدخنون، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل بالرئة أو مشاكل مزمنة بالصحة العامة، هم أكثر عرضة لخطر الالتهاب الرئوي والمضاعفات التي تهدد الحياة.
يمكن أن تسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات الالتهاب الرئوي، الذي ينتشر عن طريق السعال أو العطس أو التعامل مع المصاب بتلك العدوى.
يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي لأي شخص في أي عمر، ولكنه يسبب مخاطر أكبر لأشخاص معينة أكثر من غيرها.
العوامل التي تجعل الالتهاب الرئوي أكثر حدة أو تهدد الحياة
العمر
الأطفال
يمكن أن تسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات الالتهاب الرئوي، الذي ينتشر عن طريق السعال أو العطس أو التعامل مع المصاب بتلك العدوى.
يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي لأي شخص في أي عمر، ولكنه يسبب مخاطر أكبر لأشخاص معينة أكثر من غيرها.
العوامل التي تجعل الالتهاب الرئوي أكثر حدة أو تهدد الحياة
العمر
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين هم أكثر عرضة لخطر الالتهاب الرئوي لأن جهازهم المناعي لم يتطور بشكل كامل، وفقًا لجمعية الصدر الأمريكية، فإن الالتهاب الرئوي هو السبب الرئيسي لوجود الأطفال في جميع أنحاء العالم في المستشفى.
كبار السن فوق 65 عامًا هم أيضًا أكثر عرضة للخطر بسبب تدهور الجهاز المناعي مع تقدم العمر، ما يجعل من الصعب على الجسم مكافحة الالتهابات.
الحالة الصحية
قد يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب رئوي أو حالات أكثر خطورة من الالتهاب الرئوي في الحالات التالية:
لديهم مشاكل بالرئة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، الربو، والتليف الكيسي، أو توسع القصبات.
حالات مرضية مزمنة مثل أمراض القلب أو أمراض الخلايا المنجلية أو السكري. من يواجه صعوبة في السعال أو البلع، وغالبًا بسبب مرض عصبي يتسبب في دخول الطعام أو اللعاب إلى الرئتين والإصابة به.
المعرضون لنزلات البرد والإنلفونزا باستمرار.
من يعانون من ضعف المناعة؛ بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الأيدز، أو العلاج الكيميائي، أو زرع الأعضاء أو نقل الدم، أو استخدام المنشطات على المدى الطويل.
أسلوب الحياة
يمكن أن يزيد التدخين والاستخدام المفرط للكحول أو المخدرات، من خطر الإصابة بالتهاب رئوي أو المزيد من حالات الالتهاب الرئوي التي تهدد الحياة.
البيئة
إذا تعرض الأشخاص بانتظام لمواد كيميائية سامة أو ملوثات أو دخان غير مباشر، فقد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب رئوي.
يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي أحيانًا مضاعفات شديدة، بما في ذلك:
تلوث الدم، عندما تدخل البكتيريا في مجرى الدم، التهاب السحايا، تعفن الدم والصدمة الإنتانية، فشل كلوي، توقف التنفس.
أعراض الالتهاب الرئوي
ارتفاع في درجة الحرارة والتعرق، الشعور بضيق في التنفس في أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، السعال المصحوب بالبلغم الأخضر أو الأصفر أو الدموي في بعض الأحيان، التنفس السريع، ألم في الصدر عند التنفس أو السعال، غثيان أو قيء أو إسهال، ارتباك، فقدان الشهية، إعياء.
كما تشمل الأعراض الأخرى للإصابة بالالتهاب الرئوي؛ صعوبة في التنفس، وألما في الصدر، وزرقة الشفاه أو الأظافر، وارتفاعا في درجة الحرارة.
العلاج
إذا كانت البكتيريا هي سبب الالتهاب الرئوي، يمكن للناس تناول المضادات الحيوية. يستجيب كثير من الناس جيدًا للعلاج في المنزل ويتعافون بسرعة. إذا لاحظ الناس أن أعراضهم تزداد سوءًا، فيجب عليهم مراجعة الطبيب على الفور.
يمكن للناس علاج الالتهاب الرئوي الفيروسي بالأدوية المضادة للفيروسات وعادة ما تتحسن في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.
قد يضطر الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة، أو الظروف الصحية المزمنة، أو الذين يندرجون ضمن فئة الخطر الأعلى، إلى البقاء في المستشفى.
تختلف معدلات الشفاء وفقًا لحالة المصاب الصحية عمومًا وعمره وأي عوامل نمط الحياة. يمكن لبعض المصابين بالتهاب رئوي التعافي في غضون أسابيع قليلة، بينما قد يستغرق الأمر بالنسبة للآخرين 6 إلى 8 أسابيع للعودة إلى طبيعتهم.
الوقاية
يمكن للأشخاص المعرضين للإصابة بالتهاب رئوي أو مضاعفات من الإصابة الحصول على لقاح لتقليل الخطر.
هناك نوعان من لقاحات المكورات الرئوية. توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن تتلقى مجموعات معينة من الأشخاص اللقاحات التالية؛ لقاح المكورات الرئوية: بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والأطفال من عمر عامين أو أصغر، وأي شخص مصاب بحالة مرضية مزمنة.
اللقاحات الأخرى التي يمكن أن تساعد في منع الإصابة بالتهاب رئوي تشمل:
لقاح الإنفلونزا: يمكن أن تزيد الإصابة بالإنفلونزا، من فرصة الإصابة بالتهاب رئوي. يمكن أن يساعد لقاح الإنفلونزا على حماية الأشخاص من الإصابة بالإنفلونزا والالتهاب الرئوي.
تطعيم التهاب الكبد الوبائي: يسبب نوعا من البكتيريا "المستديمة النزلية من النوع ب" التهاب رئوي، وكذلك التهاب السحايا. يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات أو أقل الحصول على ذلك التطعيم للمساعدة في حمايتهم من هذه الأمراض.
هناك أيضًا خطوات بسيطة وتعديلات في أسلوب الحياة يمكن للأشخاص إجراؤها للمساعدة في منع الالتهاب الرئوي؛ عن طريق غسل الدين باستمرار، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا، للمساعدة في منع انتشار العدوى.
يمكنهم استخدام الصابون والماء الساخن أو المواد المضادة للبكتيريا لقتل الجراثيم، خاصة قبل الأكل أو لمس الوجه والفم.
كما أن وجود نظام مناعي صحي ضروري لمكافحة العدوى بشكل أفضل، عن طريق اتباع نظام غذائي صحي والحصول على قسط كبير من الراحة وممارسة الرياضة بانتظام.
الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهاب رئوي وشدته. يدمر التدخين الرئتين ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.
يستجيب الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين يصابون بالتهاب رئوي جيدًا للعلاج ويمكن أن يتعافوا في غضون أسابيع قليلة.