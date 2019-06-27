الالتهاب الرئوي يضر بالأطفال وكبار السن| اعرف مخاطره

الإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالاتهاب الرئوي وشدته، يدمر التدخين الرئتين ويقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات، وله العديد من المخاطر الأخرى

تحرير:مي فؤاد ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الرئة

الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئتين، يمكن أن تكون قاتلة، كما يتسبب الالتهاب في إصابة الأكياس الهوائية في الرئتين بالتهاب وتكون الرئة ممتلئة بالسوائل. يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خفيفًا ويمكن للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أن يتعافوا في غضون أسبوع إلى 3 أسابيع. الرضع والبالغون الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، والمدخنون، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل بالرئة أو مشاكل مزمنة بالصحة العامة، هم أكثر عرضة لخطر الالتهاب الرئوي والمضاعفات التي تهدد الحياة.

يمكن أن تسبب البكتيريا والفيروسات والفطريات الالتهاب الرئوي، الذي ينتشر عن طريق السعال أو العطس أو التعامل مع المصاب بتلك العدوى. يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي لأي شخص في أي عمر، ولكنه يسبب مخاطر أكبر لأشخاص معينة أكثر من غيرها. العوامل التي تجعل الالتهاب الرئوي أكثر حدة أو تهدد الحياة العمر الأطفال