إغماء طالبتين ثانوي بسبب «الكيمياء» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

صورة أرشيفية

تعرضت طالبتان بالصف الثالث الثانوي، بمحافظة الشرقية، للإغماء، اليوم الأربعاء، وذلك في أثناء أداء امتحان مادة «الكيمياء». وتم نقل كل من «روان حسن زكي»، بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بنات بالزقازيق، و«مريم محمود السعيد»، بمدرسة «خالد بن الوليد» الثانوية بأبو كبير، إلى مستشفيي «الزقازيق» الجامعي، و«أبو كبير» المركزي، حيث تلقتا الإسعافات الطبيَّة اللازمة، وأُخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية، التي خصّصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.

ويؤدي أربعة وأربعون ألفا وخمسمئة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة، امتحانات الصف الثالث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وجرى توزيعهم على مئة واثنتين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، بينما خصصت مديرية التربية والتعليم، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية