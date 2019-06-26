جريمة

تفاصيل 10 ساعات من تحقيقات النيابة في «خطة الأمل»

واجهت نيابة أمن الدولة زياد العليمي وباقي المتهمين معه بتحريات جهاز الأمن الوطني وعقب 10 ساعات من التحقيقات أصدرت قرارها بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات
تحرير:تهامي البنداري ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
المتهمين المقبوض عليهم- أرشيفية
المتهمين المقبوض عليهم- أرشيفية
نحو 10 ساعات استغرقتها نيابة أمن الدولة العليا، أمس الثلاثاء، في تحقيقاتها مع كلٍّ من المحامي وعضو مجلس الشعب الأسبق، زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين، بعد القبض عليهم في ضوء ما هو منسوبٌ إليهم من جهاز الأمن الوطني باتهامات تتعلق بإفساد احتفالات المصريين بثورة 30 يونية، ونشر أخبار كاذبة، حتى أصدرت جهات التحقيق، قراراها في نحو الحادية عشرة مساء، بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن تستكمل باقي التحقيقات في وقت لاحق.
قرابة الواحدة ظهر أمس، رحلت أجهزة الأمن المتهمين جميعا عبر 4 سيارات ترحيلات شرطة، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة، وأحيطت المحكمة بإجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول المتهمين، إذ فرضت قوات الأمن كرودنا أمنيا حول مداخل ومخارج المحكمة ولم يسمح إلا لعدد قليل جدا من المحامين بحضور التحقيقات
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
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حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
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طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
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«عابرة للحدود» كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟

أيام قليلة مرت على حادث غرق 3 مواطنين، بينهم صاحب مركب قي محافظة دمياط، خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى خارج البلاد على أن يقوم صاحب المركب بإنزالهم قبل مسافة كبيرة من سواحل إحدى الدول الأوروبية، لتأمر بعدها النيابة العامة في دمياط، بحبس صاحب مركب و3 من طاقم العاملين، بتهمة تكوين عصابة للهجرة غير الشرعية ومحاولة تهريب 4 أشخاص إلى إحدى الدول الأوربية، مما أسفر عن غرق 3 منهم وصاحب القارب ونجاة أحد الشباب. «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، كيف تواجه الدولة عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد تنامي فكرة السفر بطرق غير قانونية في نفوس كثير من الشباب.
شهود-فى-محكمة (2)

الرأفة للمتهم.. متى يخفف القاضي العقوبة؟

بين تطبيق القانون والرأفة مع بعض المتهمين نظرا لظروفهم الاجتماعية والنفسية أحيانا، يجلس القاضي على منصة المحكمة ممسكا بتلابيب الأمور، يمحص بعناية ويفحص باهتمام بالغ في أوراق القضية المعروضة عليه، يستوفي تحقيقاتها على الوجه الأمثل كما ينبغي، ما بين سماع شهود ومطالعة تقارير فنية وسماع مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع عن المتهمين بما تحوي أسانيد دفوع قانونية، وفي النهاية يحجز القضية للحكم بعد إلقاء نظرة أخيرة على ما استقر في يقينه تجاه تفاصيل القضية.
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