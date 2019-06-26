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أمهات مصر:الكيمياء طويل.. والجغرافيا أفضل من التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "هناك شكاوى من قبل أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة من كثرة أسئلة امتحان مادة الكيمياء وبعض النقاط في مستوى الطلاب المتفوقين، والامتحان طويل ومليان بس يتحل، وذلك بحسب أولياء أمور الطلاب عقب خروج أبنائهم من الامتحان"، مضيفة: "امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا وأفضل من امتحان مادة التاريخ، فيما أشار بعض أولياء الأمور إلى صعوبة الجزء الخاص بسؤال الخريطة".
من ناحية أخرى، قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن، اليوم، رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادتي التاريخ والفيزياء، نافيا ما أثير عبر أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية بأن نسبة النجاح في عينة التاريخ بلغت 24%، وأن الكنترولات
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
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رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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تداول أسئلة وإجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة بـ"شاومينج" عبر موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، اليوم الأربعاء، امتحاني الكيمياء والجغرافيا، بعد بدء اللجان الامتحانية، كما تم تداول الإجابات على الأسئلة، والملاحظ أنه تم تداول اسئلة امتحانات الكيمياء والجغرافيا، ومدون على البوكليت رقم الكود الخاصة بالبوكليت. من جانبها، قالت غرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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طلاب الثانوية العامة المكفوفين يؤدون امتحان الاقتصاد

أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 191 طالبا من طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019 في مادة الاقتصاد، وذلك في 23 لجنة على مستوى الجمهورية. وتواصل خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وذلك للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.
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التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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دموع وصراخ بين طلاب الأدبي لصعوبة التاريخ

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، حالة من الصراخ والبكاء والعويل من طلاب الشعبة الأدبية عقب خروجهم من لجان التاريخ، مؤكدين ان الامتحان جاء صعب جدا وطويل، ويحتاج إلى وقت مضاعف للإجابة عليه، كما أن الأسئلة غير مباشرة تحتاج إلى تفكير وتركيز عالي، وأغلبها في مستوى الطالب المتفوق، واصفين الامتحان بـ"الزفت". كما قال عدد من الطلاب إنهم تركوا أسئلة كثيرة بدون الإجابة عليها، لافتين إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت مقالية تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت المخصص لأداء الامتحان.
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