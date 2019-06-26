أمهات مصر:الكيمياء طويل.. والجغرافيا أفضل من التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

الثانوية العامة

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "هناك شكاوى من قبل أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة من كثرة أسئلة امتحان مادة الكيمياء وبعض النقاط في مستوى الطلاب المتفوقين، والامتحان طويل ومليان بس يتحل، وذلك بحسب أولياء أمور الطلاب عقب خروج أبنائهم من الامتحان"، مضيفة: "امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا وأفضل من امتحان مادة التاريخ، فيما أشار بعض أولياء الأمور إلى صعوبة الجزء الخاص بسؤال الخريطة".

من ناحية أخرى، قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن، اليوم، رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادتي التاريخ والفيزياء، نافيا ما أثير عبر أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية بأن نسبة النجاح في عينة التاريخ بلغت 24%، وأن الكنترولات