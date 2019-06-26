فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

نيكول سابا.. عارضة أزياء اكتشفها عادل إمام سينمائيا

تحتفل الفنانة نيكول سابا بعيد ميلادها الـ45، وما زالت رغم نجاحها فى السينما والدراما تفخر بكونها عارضة أزياء في الأصل وتشارك في الكثير من المحافل الدولية
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا.. دخلت مجال الفن بالصدفة لأنها من البداية لم تكن تفكر فيه، فهي خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، وهي بالأساس كانت تعمل كعارضة أزياء مع شقيقتها "نادين"، وجاءتها فرصة عام 1997 وشاركت في كليب «عيني» للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، بينما نقلتها الحقيقية كانت بسبب صورة لها رآها النجم الكبير عادل إمام على غلاف إحدى المجلات، فطلب أن يتم إحضار صاحبتها لتكون أمامه في عمل سيُحقق لها نجومية كبيرة، ومن هنا انطلقت في المجال الفني، وعلى الرغم من ذلك لم تنس عملها كعارضة.
ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن النجمة اللبنانية نيكول سابا.. 1- ولدت نيكول سابا في 26 يونيو عام 1974 في بيروت لبنان، ووالدها هو جون سابا. 2- اختارها الفنان غسان الرحباني لتكون عضوة في فرقة "فور كاتس" عام 1998 وذلك بعد انسحاب رولا بهنام، ووجد بها كل المواصفات التي كان يريدها حيث كان يبحث
اقرأ المزيد
مهرجان الجونة السنيمائي 2017

الجونة السينمائي يمد طلبات تقديم الأفلام لـ2 يوليو

قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، مد الموعد النهائي لقبول طلبات التقديم لمنصة الجونة السينمائية، لمدة أسبوع، ليصبح الموعد النهائي 2 يوليو المقبل، موضحين أنه يمكن لصناع الأفلام الذين يعملون على مشاريع أفلامهم التقديم قبل هذا الموعد، للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان، والتي تقام بمدينة الجونة بالغردقة، سبتمبر القادم. تعد منصة الجونة فعالية موجهة لصناعة السينما، لدعم وتمكين صناع الأفلام العرب، وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لهم.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-هوجان

لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
الضاهر

4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
لمس-اكتاف

أبطال «لمس أكتاف»: سعداء بالنجاح وحاربنا المخدرات

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس الاثنين، أبطال مسلسل «لمس أكتاف» الذي نافس خلال الموسم الرمضاني، خلال برنامجه «كل يوم» عبر فضائية ON E، وتحدث كل من الفنان ياسر جلال، وحنان مطاوع، وفتحي عبد الوهاب، عن كواليس تصوير المسلسل، وكيفية العمل على الشخصيات التي ظهرت بالعمل، وحكى كل منهم عن الصعوبات التي واجهته في العمل، والهدف الذي كانوا يسعون إلى توصيله للجمهور من خلال المسلسل، وكيف تناولوا قضية تعاطي المخدرات، والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من مخدر الأستروكس، وهذه أبرز التصريحات:-
فتحي-عبد-الوهاب-لمس-اكتاف (3)

فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org