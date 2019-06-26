نيكول سابا.. عارضة أزياء اكتشفها عادل إمام سينمائيا

تحتفل الفنانة نيكول سابا بعيد ميلادها الـ45، وما زالت رغم نجاحها فى السينما والدراما تفخر بكونها عارضة أزياء في الأصل وتشارك في الكثير من المحافل الدولية

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

نيكول سابا.. دخلت مجال الفن بالصدفة لأنها من البداية لم تكن تفكر فيه، فهي خريجة كلية الآداب قسم علم النفس من الجامعة اللبنانية، وهي بالأساس كانت تعمل كعارضة أزياء مع شقيقتها "نادين"، وجاءتها فرصة عام 1997 وشاركت في كليب «عيني» للفنانين هشام عباس وحميد الشاعري، بينما نقلتها الحقيقية كانت بسبب صورة لها رآها النجم الكبير عادل إمام على غلاف إحدى المجلات، فطلب أن يتم إحضار صاحبتها لتكون أمامه في عمل سيُحقق لها نجومية كبيرة، ومن هنا انطلقت في المجال الفني، وعلى الرغم من ذلك لم تنس عملها كعارضة.

ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن النجمة اللبنانية نيكول سابا.. 1- ولدت نيكول سابا في 26 يونيو عام 1974 في بيروت لبنان، ووالدها هو جون سابا. 2- اختارها الفنان غسان الرحباني لتكون عضوة في فرقة "فور كاتس" عام 1998 وذلك بعد انسحاب رولا بهنام، ووجد بها كل المواصفات التي كان يريدها حيث كان يبحث

ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن النجمة اللبنانية نيكول سابا..

1- ولدت نيكول سابا في 26 يونيو عام 1974 في بيروت لبنان، ووالدها هو جون سابا.

2- اختارها الفنان غسان الرحباني لتكون عضوة في فرقة "فور كاتس" عام 1998 وذلك بعد انسحاب رولا بهنام، ووجد بها كل المواصفات التي كان يريدها حيث كان يبحث عن فتاة جميلة تجيد الغناء والرقص، وقدمت مع الفرقة ألبومين الأول «تيك تيك» عام 1998، والثاني «ليل نهار» عام 2000، كما قدمت معهم العديد من الأغاني "السينجل" وشاركوا فى عدد من الحفلات في غالبية بلدان العالم العربي.

3- قررت نيكول سابا أن تبدأ مشوارا فنيا بعيدا عن الفرقة، فانفصلت عنهم عام 2004، وقامت بإصدار ألبوم من إنتاج شركة "عالم الفن" المملوكة لمحسن جابر، وحمل الألبوم اسم "يا شاغلني" ويضم تسع أغانٍ، وفي نفس العام أيضًا فازت بلقب أفضل مغنية.

4- عام 2003 دخلت مجال التمثيل بالصدفة حينما اختارها الفنان عادل إمام لتقوم ببطولة فيلم "التجربة الدنماركية"، بعدما شاهد صورتها على إحدى المجلات وشعر أن ملامحها تناسب شخصية فتاة دنماركية، وجاءت إلى مصر لتجرى اختبار الكاميرا ونجحت فيه، وحققت من خلال الدور نجاحا ساعدها فى الوجود بالسينما والدراما بشكل كبير.

5- شاركت فى عدد من الأعمال السينمائية، ففي عام 2006 شاركت في فيلم "1/8 دستة أشرار"، وشاركت بدور البطولة في فيلم "قصة الحي الشعبي"، بالإضافة إلى ظهور فيديو كليب لأغنيتها "عامل عملة" في نفس العام، ووجدت بدور البطولة مع الفنان مصطفى فهمي والمطرب خالد سليم في فيلم "عمليات خاصة"، وفي فيلم "ليلة البيبي دول" مع مجموعة من الفنانين الكبار على رأسهم محمود عبد العزيز ونور الشريف، وغيرها من الأعمال التى وصل عددها إلى 8، وشاركت كضيفة شرف في الفيلمين الكوميديين "هاتولي راجل" وفيلم "سمير أبو النيل".

6- كان وجودها فى الدراما التليفزيونية أكبر من السينما، فقد شاركت فى أكثر من 20 مسلسلا، منها "فرق توقيت" في عام 2014 و"ألف ليلة وليلى" في عام 2015 و"نصيبي وقسمتك" في عام 2016، و"مذكرات عشيقة سابقة" و"ولاد التسعة" و"قلب العدالة" في عام 2017.

7- ما زالت تهتم بعملها كعارضة أزياء واستعان بها مصمم الأزياء هاني البحيري فى الديفيليه العاشر الذي ضم أحدث السواريهات وفساتين زفاف شتاء وخريف عام 2019، لترتدي فستان زفاف تخطى ثمنه الـ200 مليون جنيه مصري أحدث السواريهات وفساتين زفاف شتاء وخريف عام 2019.

8- تزوجت نيكول سابا من الممثل اللبناني يوسف الخال في عام 2011، بعد قصة حبّ جمعتهما لسنوات طويلة، ورزقت بطفلة عام 2013 سمياها "نيكو"، وكان قد أشيع فى نفس عام زواجها خبر خطبتها من الفنان ياسر جلال لكنها كانت مجرد لقطات من مسلسل "نور مريم".

9- وحول دخول ابنتها عالم الفن، تقول نيكول سابا في أحد حواراتها الصحفية: "أنا أترك لها الحرية الشخصية في اختياراتها ولكن علي أن أعطي لها النصيحة بأن هذه المهنة تحتاج إلى مجهود كبير، فأنا عند دخولي التمثيل كنت لا أجد من ينصحني بأن هناك صعوبات كبيرة سوف تواجهني، ولكن في النهاية لا أجبر نيكول على أي شيء فأنا أعشقها وأتمنى أن تعيش حياة سعيدة ومستقرة فأنا كنت أتمتع بالحظ الجيد في عملي وفي حياتي الشخصية وزواجي من الشخص الذي أحبه".