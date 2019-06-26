تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر أنه خلال الأعوام الماضية بذلت الحكومة بعض الجهود لكنها لم تكن مثمرة، وحاليا الحكومة تصيغ برنامج واضح وفعال يتضمن حزم محفزات مختلفة، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية.وقال رئيس الوزراء: "مصر لديها مقومات