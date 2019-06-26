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تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر أنه خلال الأعوام الماضية بذلت الحكومة بعض الجهود لكنها لم تكن مثمرة، وحاليا الحكومة تصيغ برنامج واضح وفعال يتضمن حزم محفزات مختلفة، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى، من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، سواء السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي، أو السيارات الكهربائية.وقال رئيس الوزراء: "مصر لديها مقومات
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
حوار-محمد-عودة (2)

رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

أمهات مصر:الكيمياء طويل.. والجغرافيا أفضل من التاريخ

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "هناك شكاوى من قبل أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة من كثرة أسئلة امتحان مادة الكيمياء وبعض النقاط في مستوى الطلاب المتفوقين، والامتحان طويل ومليان بس يتحل، وذلك بحسب أولياء أمور الطلاب عقب خروج أبنائهم من الامتحان"، مضيفة: "امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا وأفضل من امتحان مادة التاريخ، فيما أشار بعض أولياء الأمور إلى صعوبة الجزء الخاص بسؤال الخريطة".
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السيسى-يؤكد-علي دور-البرلمانات لترسيخ-علاقات الشعوب

السيسي يؤكد دور البرلمانات لترسيخ علاقات الشعوب

في لقاء أكد أهمية البعد البرلماني والشعبي في إثراء العلاقات بين الدول، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "مايا جويكوفيتش" رئيسة الجمعية الوطنية الصربية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربي كل من رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الصربي، ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
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