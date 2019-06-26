رياضة

اتحاد الكرة يستبعد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
عمرو وردة
عمرو وردة
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة، لأسباب انضباطية، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب
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مؤتمر-ميدو‎ (5)

وفاة والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب السابق

توفى ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، حيث كتب المعلق الرياضي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، علي محمد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى كابتن حسام وصفي والد كابتن ميدو، خالص العزاء.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان»، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.
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«بشرة خير».. أزمات انضباطية لمصر = تتويج الفراعنة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب الفراعنة، نهائيا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسؤول داخل المنتخب الوطني، كشف عن أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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أول رد فعل من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

علمت «التحرير»، أن عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، غادر معسكر المنتخب الوطني، فور صدور قرار استبعاده اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
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عمرو-وردة

بيان اتحاد الكرة عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، حيث أعلن اتحاد الكرة من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
عمرو وردة (5)

رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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اتجاه في المنتخب لاستبعاد عمرو وردة من أمم إفريقيا

كشف مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، أن هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، لاعب الفراعنة، لأسباب انضباطية داخل معسكر الفراعنة، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم، إن المنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، يفاضل بين استبعاد اللاعب من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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فيكتور جوميز حكمًا لمواجهة مصر ضد الكونغو

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن اسم الحكم الذي سيدير مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، واختارت اللجنة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لإدارة مباراة الفراعنة الثانية في كان 2019.
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