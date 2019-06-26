اتحاد الكرة يستبعد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

عمرو وردة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة، لأسباب انضباطية، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».

ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب

ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا.



وسبق أن تواجه المنتخبان من قبل في 7 لقاءات سابقة تحت مسمى الكونغو الديمقراطية، حقق خلالها المنتخب الوطني الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاءين ولم يخسر أي لقاء، أما تحت كل المسميات سواء كونغو كينشاسا أو زائير، فتواجه المنتخبان في 11 مباراة، حققت خلالها مصر الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في 3 مواجهات وخسرت مباراة وحيدة.

