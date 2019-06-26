النجوم ينعون محمد النجار: وداعًا مخرج «الهجامة»

أمس شيعت جنازة محمد النجار، من مسجد السلام بمدينة نصر، واقتصرت المراسم على عائلته فقط وسط غياب تام للفنانين، الذين اكتفوا فقط بنعيه على السوشيال ميديا بهذه الكلمات

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

المخرج محمد النجار

لا تزال أصداء رحيل المخرج الكبير محمد النجار، قائمة بعدما فارق دنيانا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا (من مواليد 10 يوليو 1954)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء وجوده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، وقضى هناك فترة قبل خروجه. وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم:

الفنان صلاح عبد الله، الذى كتب على حسابه بـ«تويتر»: «في رعاية الله يا محمد ورحمته يا حبيب الكل، يا نجرو يا غالي، أسألكم الفاتحة والدعاء للأخ الأكبر المخرج الكبير الأستاذ محمد النجار». بينما كتبت، الفنانة ندى بسيوني: «خالص التعازي في وفاة المخرج محمد النجار، ربنا يرحمه ويسكنه