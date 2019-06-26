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النجوم ينعون محمد النجار: وداعًا مخرج «الهجامة»

أمس شيعت جنازة محمد النجار، من مسجد السلام بمدينة نصر، واقتصرت المراسم على عائلته فقط وسط غياب تام للفنانين، الذين اكتفوا فقط بنعيه على السوشيال ميديا بهذه الكلمات
تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
المخرج محمد النجار
المخرج محمد النجار
لا تزال أصداء رحيل المخرج الكبير محمد النجار، قائمة بعدما فارق دنيانا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا (من مواليد 10 يوليو 1954)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء وجوده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، وقضى هناك فترة قبل خروجه. وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم:
الفنان صلاح عبد الله، الذى كتب على حسابه بـ«تويتر»: «في رعاية الله يا محمد ورحمته يا حبيب الكل، يا نجرو يا غالي، أسألكم الفاتحة والدعاء للأخ الأكبر المخرج الكبير الأستاذ محمد النجار». بينما كتبت، الفنانة ندى بسيوني: «خالص التعازي في وفاة المخرج محمد النجار، ربنا يرحمه ويسكنه
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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صوفي تيرنر وجو جوناس في فرنسا استعدادا لزفافهما(صور)

توجه الثنائي الشهير الممثلة صوفي تيرنر والمغني جو جوناس، إلى جنوب فرنسا، من أجل الاستعداد لحفل الزفاف الثاني للمطرب العالمي و"تيرنر" صاحبة شخصية "سانسا ستارك" في المسلسل الدرامي Game of thrones، وذلك بعد أن أقاما حفل زفافهما الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية. ونشر موقع "الديلي ميل" عددًا من الصور للزوجين صوفي تيرنر وجو جوناس، أثناء توجههما إلى فرنسا، حيث كانت "صوفي" تصطحب معها كلبها من نوع "هاسكي" الذي رافقها أيضًا في مسلسلها الشهير، وذلك وسط أنظار الحضور.
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«رمضان السكري».. 7 أدوار اشتهر بها حسن مصطفى

اشتهر بضحكته التي لا تفارق وجهه، وأدائه السهل الممتنع الذى لا يجعلك تشعر بأنه يمثل، بل أمام شخصية حقيقية من لحم ودم. إنه الكوميديان حسن مصطفى الذى امتد مشواره الفني لأكثر من 50 عاما، منذ أن تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية نهاية الخمسينيات، لتنطلق رحلته الفنية مع خشبة المسرح التي كانت سببا فى شهرته، ورغم موهبته وقدرته على تجسيد الأدوار الكوميدية ببراعة شديدة، فإنه لم يحصل على دور البطولة يومًا، فكان دائمًا "سنيد البطل" وكان يستند عليه الزعيم عادل إمام فى الكثير من الأعمال، مُشكّلا معه ثنائيا كوميديا متناغما.
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ريم -البارودى

ريم البارودي بديلة لمنة فضالي في «جوازة مرتاحة»

أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن انضمامها لفريق عمل مسرحية "جوازة مرتاحة" التي من المقرر افتتاحها قريبًا على مسرح أحد الفنادق بمدينة الغردقة. ونشرت "ريم" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي للعمل الذي جمعها بالفنان أحمد صفوت، كما نشرت بوستر آخر يجمعهما بباقي أبطال العرض وعلى رأسهم: الفنان هشام إسماعيل، والفنانة منة عرفة. وعلّقت "ريم" قائلةً: "توكلنا على الله.. قريبًا (جوازة مرتاحة).. مسرحية كوميدية مستوحاة من مسرحية (ترويض النمرة) لويليام شكسبير".
مسلسل-قيد-عائلى

7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
محمد-فؤاد

عودة نجوم الطرب في صيف 2019.. محمد فؤاد سجل 60 أغنية

يستعد عدد كبير من النجوم فى مصر والوطن العربي لطرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف لعام 2019، ودائما ما يحظى هذا الموسم بالنصيب الأكبر من الإنتاج الغنائي؛ إذ ينتظره الملايين للاستمتاع بأغاني نجومهم المفضلين، بعد انتهاء السنة الدراسية وضغوطات الامتحانات، ولذا يحرص عدد كبير من المطربين وفرق الأندرجراوند على الانتهاء من ألبوماتهم قبل انطلاق الموعد الرسمي لإجازة نهاية العام،؛ ما يشعل المنافسة، على عكس موسم الشتاء الذي لا يحظى بنفس الإقبال.. وخلال الأيام الماضية ظهرت ملامح موسم الصيف الغنائي بعد كشف النجوم عن موعد طرح ألبوماتهم.
منة-فضالى

منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب

أعلنت الفنانة منة فضالي، قبل قليل، اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسرحية «جوازة مرتاحة» من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث كتبت: «لكل أسرة مسرحية جوازة مرتاحة بعتذر جدا جدا لعدم مشاركتى في العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامى والتوفيق للجميع». وكانت منة فضالي قد نشرت قبل أيام البوستر الترويجي الخاص بالمسرحية التي من المقرر عرضها على مسرح فندق شهير بالغردقة، وظهرت على الأفيش وهى ترتدي فستان زفاف وتُمسك بالفنان أحمد صفوت الذى يلعب دور البطولة أمامها، ومع انتشار الصورة اعتقد البعض أن هذا إعلان لخطبتهما.
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