النجوم ينعون محمد النجار: وداعًا مخرج «الهجامة»

أمس شيعت جنازة محمد النجار، من مسجد السلام بمدينة نصر، واقتصرت المراسم على عائلته فقط وسط غياب تام للفنانين، الذين اكتفوا فقط بنعيه على السوشيال ميديا بهذه الكلمات
تحرير:التحرير٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
المخرج محمد النجار
لا تزال أصداء رحيل المخرج الكبير محمد النجار، قائمة بعدما فارق دنيانا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا (من مواليد 10 يوليو 1954)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء وجوده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، وقضى هناك فترة قبل خروجه. وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم:
الفنان صلاح عبد الله، الذى كتب على حسابه بـ«تويتر»: «في رعاية الله يا محمد ورحمته يا حبيب الكل، يا نجرو يا غالي، أسألكم الفاتحة والدعاء للأخ الأكبر المخرج الكبير الأستاذ محمد النجار». بينما كتبت، الفنانة ندى بسيوني: «خالص التعازي في وفاة المخرج محمد النجار، ربنا يرحمه ويسكنه
الفنان صلاح عبد الله، الذى كتب على حسابه بـ«تويتر»: «في رعاية الله يا محمد ورحمته يا حبيب الكل، يا نجرو يا غالي، أسألكم الفاتحة والدعاء للأخ الأكبر المخرج الكبير الأستاذ محمد النجار». بينما كتبت، الفنانة ندى بسيوني: «خالص التعازي في وفاة المخرج محمد النجار، ربنا يرحمه ويسكنه جناته».
أسألكم الفاتحة والدعاء للأخ الأكبر المخرج الكبير الأستاذ #محمد_النجار
بكلمات مؤثرة، نعى المطرب مصطفى قمر، الراحل محمد النجار، حيث نشر صورة له على حسابه بـ«إنستجرام» وعلق عليها: «البقاء لله توفي اليوم أخي الأكبر المخرج الكبير محمد النجار، نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يصبرنا جميعًا ويصبر عائلته الغالية». بينما قالت سيمون: «البقاء لله مخرج فيلم (الهجامة) الأستاذ محمد النجار الجميل».
بينما حرصت الإعلامية إنجى على، على نعى المخرج محمد النجار، وقامت بمشاركة صورته على «إنستجرام» وعلقت عليها: «وداعا المخرج محمد النجار.. زمن حاتم زهران.. الهجامة.. الذل.. صعيدي رايح جاي.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما قال عنه الفنان نبيل الحلفاوي: «رحم الله المخرج محمد النجار. كان مثالا للطيبة ولطف المعشر وصفاء النفس. اللهم أنزل الصبر والسكينة على قلوب أسرته ومحبيه».
رحم الله المخرج محمد النجار. كان مثالا للطيبة ولطف المعشر وصفاء النفس. اللهم أنزل الصبر والسكينة على قلوب أسرته ومحبيه.
وحرص الفنان هانى رمزي على نعى المخرج محمد النجار، الذى سبق وأعطاه أول دور حقيقي له بالسينما «فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية»، حيث كتبت: «مع السلامة يا نجرو يا أطيب قلب، بجد رحيلك وجع قلبي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك ومحبيك».
ونعاه أيضا الفنان جمال عبد الناصر، الذى نشر له صورة على حسابه بموقع «فيسبوك»، وكتب عليها: «وداعا المخرج محمد النجار والصديق العزيز.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة.. نسألكم الفاتحة»، بينما كتب السيناريست مدحت العدل، على حسابه بـ«تويتر»: «البقاء لله في المخرج الكبير محمد النجار، رحمه الله رحمة واسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون».
البقاء لله في المخرج الكبير محمد النجار رحمه الله رحمةً واسعة.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون.
كتبت الفنانة منة فضالي على حسابها بموقع «فيسبوك»: «اشتغلنا مع بعض، وكنت في قمة سعادتي، من أطيب الناس بجد، وكنت بتخاف عليا أوي، ولسه كنا بنتكلم، علاقتي بيك مش شغل، علاقة أب ببنته، حتوحشني أوي يا نجرو، كنت بتودعني ربنا يرحمك، في الجنة ونعيمها يا حبيبي»، بينما قال الفنان طارق لطفى: «فقدنا إنسانا رائعا ومخرجا عظيما، وداعا محمد النجار».
محمد النجار، بدأ كمخرج منفذ مع كبار المخرجين من بينهم محمد راضي وعاطف الطيب، وشارك فى تنفيذ 52 فيلما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم «زمن حاتم زهران» وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله أن يضع قدمه في الوسط السينمائي كمخرج محترف، قدّم في السنوات التالية عدة أعمال ناجحة، ومنها: «الصرخة، الذل، الهجامة، صعيدى رايح جاي، رحلة حب، قلب جريء، ميدو مشاكل، عوكل، علي سبايسي، صباحو كدب».