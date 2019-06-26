"توصيات فاتن" من ناقش قانون هيئة الدواء بالصيادلة؟

"الصيادلة" تصدر بيانا عقب اجتماع النقباء بأسبوع.. وتعلن التوصيات بعد إغلاق لجنة الصحة لباب الاقتراحات.. ونقباء: ناقشنا التأمين الصحي والإيجار القديم فقط

تحرير:أحمد صبحي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

حالة من الاستياء انتابت الوسط الصيدلي، من اللجنة التى تم تشكيلها لإدارة نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، بسبب ما سموه حالة البطء الشديد فى التعامل مع الملفات والأزمات التى تشهدها المهنة خلال المرحلة الأخيرة. النقابة خرجت ببيان أمس الثلاثاء، قالت فيه إن ثمة اجتماعا عقد مع نقباء الفرعيات، لتحديد رؤية النقابة حول بنود قانون هيئة الدواء، لكن الغريب أن النقباء الفرعيين الذين شاركوا فى الاجتماع أكدوا أن الحضور ناقش أزمة قانون التأمين الصحي، وقانون الإيجار القديم وما لهما من تأثير على الصيدلي.

مصدر بنقابة الصيادلة، قال إن اللجنة التى تدير النقابة دعت النقباء الفرعيين، وعددا من النشطاء، لعقد جلسات استماع حول قانوني التأمين الصحي والإيجار القديم، يوم 19 الماضي، مشيرا إلى أن التوصيات التى خرجت بشأن قانون الهيئة العليا للدواء قامت بإعدادها الدكتورة فاتن عبد العزيز عضوة اللجنة، ولم يشارك فيها

مصدر بنقابة الصيادلة، قال إن اللجنة التى تدير النقابة دعت النقباء الفرعيين، وعددا من النشطاء، لعقد جلسات استماع حول قانوني التأمين الصحي والإيجار القديم، يوم 19 الماضي، مشيرا إلى أن التوصيات التى خرجت بشأن قانون الهيئة العليا للدواء قامت بإعدادها الدكتورة فاتن عبد العزيز عضوة اللجنة، ولم يشارك فيها أي من الحضور.

وأكد المصدر لـ"التحرير"، أن التصويت والملاحظات الخاصة بقانون هيئة الدواء تم إرسالها للجنة الصحة بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، وهو اليوم الأخير لتسلم الملاحظات والتوصيات، مشيرا إلى أن خروج بيان النقابة أمس ربما يعود لبطء الحركة داخل النقابة فى الوقت الحالي.

الدكتورة منال حامد نقيبة صيادلة السويس، قالت إن الاجتماع الذي دعت له النقابة يوم الأربعاء الماضي، ناقش أزمة قانون الإيجار القديم والتأمين الصحي، وتأثيرهما على الصيدلي، مؤكدة أن التوصيات الخاصة بمشروع قانون الهيئة العليا للدواء أعدتها الدكتورة فاتن عبد العزيز لأنها هي أكثر الملمين فى الوقت الحالي بالقانون بعد مشاركتها في جلسات الاستماع التى عقدت بمجلس النواب.

وحول سبب تأخر إرسال التوصيات والإعلان عنها، قالت نقيبة السويس لـ"التحرير"، "المؤكد أن التوصيات تم إرسالها يوم الإثنين الماضي، لكن تأخر الإعلان عنها لا أعرف أسبابه".

كانت نقابة الصيادلة قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء، قالت فيه إنها عقدت اجتماعا لمناقشة قانون هيئة الدواء، لكنها لم تحدد موعد الاجتماع ولا من حضره، حتى تبين أن الاجتماع عقد الأسبوع الماضي، وليس أمس، علاوة على أنه لم يتطرق لقانون هيئة الدواء.

التوصيات التى حددتها عضوة اللجنة المشكلة لإدارة نقابة الصيادلة، بلغت 18 توصية، جاءت كالآتي:

فى مواد الإصدار بالقانون النصُّ على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محلَّ كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها فى موعد أقصاه 6 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، أى أنه بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائيا ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة.



وجاءت التوصية الثانية حول نقل العاملين -بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري بالدولة-: يجب النص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).



توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية)، حيث نص على شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام، ثم أضاف لها فى بنود أخرى بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج، ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية على الرغم من سابقة الأعمال فى هذا المجال.



فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهي قيمة مرتفعة لأن من يتحمل قيمة أداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهي جهات تعانى من قلة مواردها وتحتاج إلى المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر فى السداد.



إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والتسلم الواردة فى مواد الهيئة الاقتصادية الطبية، تلقى بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكل المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغى مسئولية القطاع الخاص.



أن ينص القانون على الدرجة الوظيفية لرئيسي الهيئتين، ومؤهلاتهما وخبراتهما فى مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة.



أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدليا، وأن يتم تمثيل نقابة الصيادلة فى مجلس إدارة الهيئة .



توضيح أسباب منح حصانة لموظفى الهيئة الاقتصادية الطبية، فى عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أيٍّ من إجراءات التحقيق المنصوص عليها فى قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.



يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.



أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.



ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية إلزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا فى جميع النظم الرقابية.



لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين، وبالتالى أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستؤول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة.



مراجعة مهام واختصاصات مجلس إدارة الهيئتين بما يناسب الهدف من إنشائهما، لافتقادها بعض الاختصاصات المهمة.



يجب النص فى ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار).



التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات، كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلى المراجعة والتدقيق.



مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.



جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية، بحاجة إلى مراجعتها والاستناد إلى المعايير والأسس التي تؤيدها.







