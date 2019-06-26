رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

النائب محمد عودة

عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".

في 12 يناير 2019 أجرت "التحرير" حوارًا مع النائب الراحل محمد عودة، الذي فتح قلبه متحدثا عن رحلته السياسية وكواليس وأسرار النظام السابق. وعن معاركه البرلمانية قال: قدمت طلبات إحاطة كثيرة، أشهرها كان حول ربط ماكينات النسيج بحصص الغزل بعد تهديد صناعة النسيج في شبرا الخيمة، التي تشتهر بهذه الصناعة، ونفذه