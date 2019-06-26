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رحيل النائب محمد عودة «شيخ عرب القليوبية»

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
النائب محمد عودة
النائب محمد عودة
عن عمر يناهز الـ 80 عاما، توفى صباح اليوم الأربعاء، النائب محمد عودة، عضو البرلمان السابق عن دائرة شبر الخيمة "ثان" وهو أقدم برلماني مصري بمجلس الشعب حتى 2010 ويعد أحد مؤسسي الحزب الوطني، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الاشتراكي عن محافظة القليوبية قبل أن ينتقل إلى الحزب الوطني الذي أسسه الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1978 وكان أصغر عضو برلماني عندما رشح نفسه عام 1971 وكان يلقبه رئيس مجلس الشعب الأسبق الدكتور فتحي سرور بالفلاح الفصيح، كما يطلق عليه أهالي دائرته "شيخ عرب القليوبية".
في 12 يناير 2019 أجرت "التحرير" حوارًا مع النائب الراحل محمد عودة، الذي فتح قلبه متحدثا عن رحلته السياسية وكواليس وأسرار النظام السابق. وعن معاركه البرلمانية قال: قدمت طلبات إحاطة كثيرة، أشهرها كان حول ربط ماكينات النسيج بحصص الغزل بعد تهديد صناعة النسيج في شبرا الخيمة، التي تشتهر بهذه الصناعة، ونفذه
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مصطفى-مدبولى

مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.
محمد-سعفان

30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار، الأحد المقبل، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، كما وافقت على اعتبار 30 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة، قائلا: "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الثانوية-اللغة-الانجليزية-الاسكندرية

أمهات مصر:الكيمياء طويل.. والجغرافيا أفضل من التاريخ

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "هناك شكاوى من قبل أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة من كثرة أسئلة امتحان مادة الكيمياء وبعض النقاط في مستوى الطلاب المتفوقين، والامتحان طويل ومليان بس يتحل، وذلك بحسب أولياء أمور الطلاب عقب خروج أبنائهم من الامتحان"، مضيفة: "امتحان مادة الجغرافيا لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة جاء سهلا وأفضل من امتحان مادة التاريخ، فيما أشار بعض أولياء الأمور إلى صعوبة الجزء الخاص بسؤال الخريطة".
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إغماء طالبتين بسبب «صعوبة الفيزياء» في القليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية اليوم السبت، إصابة طالبتين بلجنة مدرسة "أم المؤمنين للبنات" بمدينة بنها بحالة إغماء بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء وتم عمل الإسعافات اللازمة لهما واستكملا الامتحان. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألف و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدا قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ.
حبس-كلابشات

ضبط مسئول الإدارة الهندسية بطوخ لإصدار تراخيص مزورة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على أحد مسؤولى الإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، وأصدرت النيابة العامة أمرا بضبط وإحضار آخر بسبب التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية. كان محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، قد لاحظ وجود تلاعب في بعض تراخيص البناء، وأحال الأمر للشؤون القانونية التي أحالت الواقعة إلى النيابة التي أثبتت وجود التلاعب في إصدار تراخيص بناء مزورة بتوقيعات وهمية وأمرت بإلقاء القبض على أحد مسؤولي الإدارة الهندسية وضبط وإحضار آخر.
تلوث-مياه-الشرب

الحكومة: لا صحة لتلوث «مياه القليوبية» بسبب الكلور

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، تواصل المركز مع محافظة القليوبية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بها، مُشددةً على أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دورى بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.
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طالب يرفض كتابة اسمه على ورقة «الأحياء» بالقليويبة

رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية، امتناع طالب عن كتابة اسمه على ورقة الإجابة، اليوم الاثنين، في امتحانات مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة، بلجنة مدرسة الخانكة الثانوية بنين، ويحاول المراقبون باللجنة إقناعه بكتابة اسمه، وحال رفضه سيتم تحرير محضر إثبات للواقعة بتوقيع زملائه كشهود حتى لا يتهم التعليم بعد ذلك بفقد كراسة الإجابة، فيما تأخر طالب بشبرا الخيمة عن الوقت المحدد للامتحان وتم منعه من الدخول، كما وقعت 8 حالات إغماء بالامتحانات داخل لجان تابعة لإدارات بنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة وتم التعامل معها وعمل الإسعافات اللازمة.
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