«متعودة دايمًا».. استبعاد عمرو وردة عرض مستمر

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

عمرو وردة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.

قرار الاستبعاد الأخير ليس الأول، ففي يونيو 2013، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، ربيع ياسين، استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب الذي كان متواجد في إسبانيا لخوض عدد من التجارب الودية استعدادًا لخوض غمار مباريات مونديل الشباب بتركيا، بسبب سوء سلوك وردة. وردة حينها كتب على حسابه الشخصي على موقع