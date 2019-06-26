فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

موسوعة أغاني عبد الحليم.. التاريخ الغنائي للعندليب

يا أبنودي هنفضل ساكتين كده؟ فرد عليه: يا عبد الحليم البلد دي دخلت حرب وانهزمت، ولو قلنا غير كده الناس هيضربونا بالجزم.. حكاوي وصور نادرة من كتاب "موسوعة عبدالحليم حافظ"
تحرير:كريم محجوب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
من عمر ثماني سنوات، وهو يستمع لأغاني عبدالحليم حافظ التي يسجلها والده، وبدأ إعجابه بالعندليب وتعلقه بفنه مع أغنية "قارئة الفنجان"، وازداد هذا التعلق مع أغنية "حبيبها" وأغنية "فاتت جنبنا" حتى أصبح العندليب الأسمر مطربه المفضل وبمعنى آخر الأوحد، إنه الباحث عمرو فتحي صاحب كتاب "موسوعة أغاني عبدالحليم حافظ" الصادر عن دار الكرمة، حيث قضى ست سنوات كاملة من أجل توثيق وحفظ وتدقيق التراث الفني للعندليب، ليقدم للجمهور أول موسوعة مفصلة، تحتوي على نحو 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل على مدار مسيرته الفنية، وفي تلك الموسوعة تتعرف على حكاية كل أغنية.
إزاي غشوك.. إزاي بسلاحك.. بإيديك قتلوك إزاي؟ يحكي عمرو فتحي أن أغنية "ذكريات" قُدمت لأول مرة في 23 يوليو لعام 1960 في حفل نادي الظباط بالزمالك في القاهرة، بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهي من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والفرقة الموسيقية المصاحبة "الماسية" بقيادة
اقرأ المزيد
بشير-السباعى

«القومي للترجمة» يصدر آخر أعمال الراحل بشير السباعي

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور أنور المغيث، اليوم الثلاثاء، نسخة مترجمة من كتاب "الأزمات الشرقية.. المسألة الشرقية واللعبة الكبرى 1768- 1914" للمؤرخ الفرنسي هنري لورنس، والكتاب آخر من ترجمه بشير السباعي. تدور أحداث الكتاب في أوائل القرن الواحد والعشرين، إذ بدأت حالة هائلة من عدم الاستقرار تجتاح منطقة الشرق الأوسط، وكانت الشرارة في عام 2003 بغزو العراق، ثم وصلت إلى ذروتها منذ بداية عام 2011، بانطلاق ثورات الربيع العربي. هنرى لورنس له عدد كبير من الأعمال المؤرخة لحقب مهمة في التاريخ العربي والإسلامي.
جورج-أوريل

أيام بورما.. هكذا واجه «أورويل» الاستعمار البريطاني

في مثل هذا اليوم، 25 يونيو عام 1903، ولد جورج أورويل لعائلة بريطانية في مقاطعة "موتي هاري" في بنغال الهند، حيث كانت الهند تحت الاحتلال البريطاني، ومنها ذهب إلى إنجلترا ليقضي سنواته الدراسية الأولى، وهي الفترة التي كونت لديه شعور الكره نحو النظام الطبقي الحاكم بسبب الإحساس بعدم المساواة، حيث كان يعاني في المدرسة من تهكم واضطهاد زملائه لكونه من أسرة متواضعة، وتوطد هذا الشعور لديه حينما غادر ليعمل في صفوف البوليس البريطاني في الهند، وأيقن أنهم مستعمرون غير مرغوب فيهم على عكس ما يشاع، وأنهم ناهبون لثروات تلك البلاد.
بوكو حرام

«المختطفات».. كتاب يروي قصص أسيرات داعش في «نيجيريا»

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي، ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للصحفي الألماني فولفجانج باور، وهو ترجمة علا عادل. يحتوى الكتاب على حوارات مع عدد من الفتيات والنساء اللااتي استطعن الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي بنيجيريا، بعد اختطافهن. ويتتبع "فولفجانج" في الكتاب حكايتهن ليقدم صورة عن قرب للمجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات التي يواجهونها. والكتاب موثق بصور التقطها المصور الفوتوغرافي "أندى سبيرا" للفتيات اللاتي قمن بإدلاء شهاداتهن عما حدث لهن داخل معسكرات الاختطاف.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد-الحليم-حافظ

الكرمة تصدر موسوعة عبد الحليم حافظ.. تضم أغاني نادرة

تصدر دار الكرمة للنشر والتوزيع موسوعة تشمل أكثر من 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، خلال مسيرته الفنية الرائعة، تحت عنوان «موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ»، بمناسبة ذكرى ميلاده التسعين، الموافقة (21 يونيو 1929). الموسوعة تقدم معلومات مهمة عن كل أغنية بها، مثل الوقت الأول لإذاعتها، وشاعرها وملحنها، وأسماء الموسيقيين المؤدين فيها، كما تحتوى على أغانٍ نادرة غير شائعة عند محبيه، إضافة إلى أنها تضم الكثير من الصور النادرة والقيّمة للعندليب الأسمر.
عبد الحليم حافظ

ملحنون في حياة العندليب.. عبدالوهاب رفضه في البداية

عبد الحليم حافظ فتح أبواب المجد دون استئذان، ذلك الشاب الذي أتى من الشرقية ليبحث عمن يتبنى موهبته فى العاصمة، رفضه الجميع فى البداية، ومر بالكثير من الصعوبات، التي تغلب على أغلبها، وبعضها لازمه حتى قبره. «العندليب» استطاع صنع أسطورته بكده وتعبه، ليفوق نجاحه نجوم عصره، وكان وراء كل هذا النجاح ملحنون آمنوا بموهبته وبقدرته على الغناء والنجاح، وشكلوا مشواره الفني، ومنحوه ألحانًا حققت شهرة كبيرة، وعرفت من خلالها الجماهير من هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ..
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org