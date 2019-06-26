موسوعة أغاني عبد الحليم.. التاريخ الغنائي للعندليب

يا أبنودي هنفضل ساكتين كده؟ فرد عليه: يا عبد الحليم البلد دي دخلت حرب وانهزمت، ولو قلنا غير كده الناس هيضربونا بالجزم.. حكاوي وصور نادرة من كتاب "موسوعة عبدالحليم حافظ"

تحرير:كريم محجوب ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

من عمر ثماني سنوات، وهو يستمع لأغاني عبدالحليم حافظ التي يسجلها والده، وبدأ إعجابه بالعندليب وتعلقه بفنه مع أغنية "قارئة الفنجان"، وازداد هذا التعلق مع أغنية "حبيبها" وأغنية "فاتت جنبنا" حتى أصبح العندليب الأسمر مطربه المفضل وبمعنى آخر الأوحد، إنه الباحث عمرو فتحي صاحب كتاب "موسوعة أغاني عبدالحليم حافظ" الصادر عن دار الكرمة، حيث قضى ست سنوات كاملة من أجل توثيق وحفظ وتدقيق التراث الفني للعندليب، ليقدم للجمهور أول موسوعة مفصلة، تحتوي على نحو 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل على مدار مسيرته الفنية، وفي تلك الموسوعة تتعرف على حكاية كل أغنية.

إزاي غشوك.. إزاي بسلاحك.. بإيديك قتلوك إزاي؟ يحكي عمرو فتحي أن أغنية "ذكريات" قُدمت لأول مرة في 23 يوليو لعام 1960 في حفل نادي الظباط بالزمالك في القاهرة، بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهي من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والفرقة الموسيقية المصاحبة "الماسية" بقيادة

إزاي غشوك.. إزاي بسلاحك.. بإيديك قتلوك إزاي؟

يحكي عمرو فتحي أن أغنية "ذكريات" قُدمت لأول مرة في 23 يوليو لعام 1960 في حفل نادي الظباط بالزمالك في القاهرة، بحضور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهي من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والفرقة الموسيقية المصاحبة "الماسية" بقيادة أحمد فؤاد حسن، ونجد أن أغلب الأغاني التي قدمها العندليب كانت بحضور تلك الفرقة.

وقال المايسترو سليم سحاب عن هذه الأغنية: "إنها مونولوج وطني رائع، حيث يسرد فيها قصة الشعب المصري من وقت الاحتلال الإنجليزي مرورًا بنكبة فلسطين 1948 وحتى ثورة يوليو 1952، بأسلوب ملحمي، وأن هذا العمل من أهم ما لحن محمد عبدالوهاب.

وقال عنها الموسيقار عمار الشريعي: "عبدالوهاب قسم ألحانه على خمسة أجزاء، وبرع في جزئها الثالث عن حرب فلسطين، حيث استخدم أسلوبا فلكلوريا عميقا يعبر عن حالة الحزن والندب وتظهر في مقطع "إزاي ياحبيبي إزاي؟ إزاي غشوك، إزاي بسلاحك، بإيديك قتلوك إزاي؟" حيث أبدع فيها وقدمها في إيقاع جنائزي.

بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غنيوة في دمي

في 23 يوليو لعام 1961 قُدمت "بالأحضان" لأول مرة في حفل نادي ضباط القوات المسلحة، بحضور جمال عبدالناصر، من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، أدى عبدالحليم حافظ هذه الأغنية في العديد من المناسبات ومنها حفل أقيم بمعلب الزقازيق برعاية محافظ الشرقية، وذهبت عوائده للمشروعات الخيرية، وهي أول أغنية قدمها العندليب بعد تعرضه لنزيف حاد؛ ما استدعى سفره إلى لندن حيث أجريت له عملية استئصال كيس المرارة، وشوهد أثناء العملية "كبد عبدالحليم" لأول مرة وبه تليف وضمور في الحجم، وتظهر كلماتها حالة الفقد التي عاشها العندليب أثناء سفره للعلاج.

لو مؤلف تلك الأغنية جمبي لأحدثت به عاهة مستديمة

أغنية "فاتت جنبنا" وهي من كلمات حسين السيد، وألحان محمد عبدالوهاب، ورغم أن عبدالحليم قال للجمهور أثناء تقديمها، إنها لحسين السيد الشاعر الرقيق، إلا أنها كانت آخر تعاون فني بينهما، حيث تعرضت الأغنية لنقد لاذع فقال عنها الشاعر فتحي قورة: "هذا الكلام عادي بكل ما في الكلمة من معنى، ولو أن هذا الكلام قدم لأي مطرب آخر لتردد في غنائه، لكن محبة الجمهور لعبدالحليم طغت على هذا الكلام"، ويضيف قورة: "كنت أسمع الأغنية وأنا أحاول ضبط أعصابي، وحمدت الله أنني لم أجد بجانبي مؤلف الأغنية حتى لا أرتكب جريمة إحداث عاهة مستديمة به"، كما قال عنها الملحن فؤاد حلمي: "أضعف لحن للموسيقار محمد عبدالوهاب، ويرجع هذا لضعف الكلام الذي وافق عليه عبدالوهاب وعبدالحليم".

شهرة واسعة وصلت لسرقة اللحن في ألمانيا

"قارئة الفنجان" هي بلا منازع الأغنية الأشهر للعندليب، من كلمات نزار قباني وألحان محمد الموجي، وقُدمت لأول مرة عام1976، وقال عنها النقاد إنها هدية قدمها عبدالحليم للجمهور قبل وفاته، وأحياها العندليب في العديد من الحفلات والسهرات الغنائية، وشهدت إحدى الحفلات التي غناها خلالها مشادة كلامية بينه وبين بعض أفراد الجمهور، وأحدث هذا سيلا واسعا من الانتقادات، تعرض لها العندليب من الصحافة، وشكا من هذا الهجوم في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي طارق حبيب، وقال إنه لم يوجه إهانة للجمهور وإنما تصرف بهذه الطريقة مع مجموعة تعمدت إحداث الفوضى.

أجرى العندليب على تلك الأغنية مئات المكالمات الدولية من أجل التحضير الجيد لها، حيث بلغت قيمة المكالمات بينه وبين كاتبها نزار قباني نحو 6 آلاف جنيه، وطلب من نزار وقتها إجراء عدة تعديلات على القصيدة فحوّل كوبليه "يا ولدي قد مات شهيدًا من مات على دين المحبوب" إلى "يا ولدي قد مات شهيدًا من مات فداءً للمحبوب"، وفيها تحرج من قول "وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب" وينزعج من بيت يقول "والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود"، وفيها جعل نزار يزيد صورا شعرية جديدة فأضاف "الشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا.. قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا"، وأيضًا مقطع "وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان"، كما حذف من القصيدة تعبير "فنجانك دنيا مرعبة" وهذا يدل على المرونة البالغة بين نزار وعبدالحليم.

رغم بعض الانتقادات التي تعرضت لها الأغنية، إلا أنها حققت نجاحات مدوية، من حيث الكلمات والأداء الانفعالي للعندليب واللحن، ويثبت هذا أن ألحان الأغنية تعرضت للسرقة وحققت شهرة واسعة في العديد من الفنادق والملاهي الليلية في ألمانيا، وهو ما اكتشفه صديق الملحن محمد الموجي المقيم وقتها بألمانيا، حيث سمعها هناك وأتى بنسخة منها له، فسافر الموجي بعدها إلى ألمانيا ورفع قضية هناك أثبتت أحقيته في اللحن المشهور، وأخذ تعويضا ماديا في المقابل تقاسمه مناصفة بينه وبين نزار قباني.

بالزي العسكري في اليمن

أغنية "يا أهلا بالمعارك" من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، قُدمت في العديد من الحفلات، ومنها حفل أقيم في ملعب الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حيث خصص إيراده لصالح صندوق دعم طلبة المعاهد العليا والجامعات، وغناها للجنود المصريين باليمن في تعز والحديدة في أبريل 1967، غناها وهو يرتدي الملابس العسكرية، وزار حينها الجنود المصريين الجرحى هناك.

لازم نقول إن إحنا اتهزمنا وهنحاول نقوم

عدّى النهار والمغربية جايّة تتخفّى ورا ضهر الشجر

وعشان نتوه فى السكة شالِت من ليالينا القمر

بعد فترة قصيرة من نكسة 1967 كان يجلس الشاعر القدير عبدالرحمن الأبنودي، في بيت عبدالحليم حافظ، وقال له العندليب: "ياعبدالرحمن هنفضل ساكتين كده؟"، فأخبره الأبنودي: "البلد دي دخلت حرب وانهزمت، ولو قلنا غير كده الناس هيضربونا بالجزم، كويس قوي إنهم قالوا إننا من أسباب النكسة وسكتوا عننا، فلازم نقول إن إحنا اتهزمنا وهنحاول نقوم".

فقال له عبدالحليم: "قول ده"، فأخرج له الأبنودي تلك القصيدة من جيبه، وقرأها عبدالحليم ولم ينطق، واتصل ببليغ حمدي وقال له "إلحقني"، أتى بليغ وسمع القصيدة وبكى، ويقول الأبنودي عن هذا المشهد: "لم أرَ أحدًا بكى بعد النكسة مثل بليغ حمدي".

ويضيف الأبنودي: "كان عبدالناصر بيحب (عدى النهار)، وكانت لما تغيب شوية يسأل رئيس الإذاعة الأغنية فين، فهي كانت كالنور في عز الضلمة، وعبدالحليم حافظ حلم ثلاث مرات بأنه يغنيها في ميدان التحرير محمولا على الأعناق وهو يرتدى جلبابًا أبيض".