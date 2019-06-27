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مفيد للدورة الدموية.. فوائد الرمان السحرية

استهلاك الرمان بشكل مستمر لن يزيد فقط من الدورة الدموية، ولكن يزيد أيضًا من عدد كرات الدم الحمراء في الدم، بجانب هذا هو يمنح الجسم قوة كبيرة، ويزيد من عملية الأيض
تحرير:إسراء سليمان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
فوائد الرمان
فوائد الرمان
الأنيميا أو فقر الدم هي أمراض عصرية تلاحق العديد من الأفراد، وبدلًا من تناول الأدوية الطبية التي قد يكون لها آثار جانبية، يمكنك استبدال بعض الفواكه والخضراوات الطبيعية بها، على سبيل المثال البعض يغفل عن الفاكهة متعددة الحبات والتي تتميز بلونها الأحمر "الرمان"، فالرمان هو صديق جيد لمن يعانون من بعض المشكلات الصحية خاصة الأنيميا، إضافة إلى فوائده المتعددة الأخرى المتمثلة في الحفاظ على صحة القلب، والمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع، والمعادن والفيتامينات التي لا تعد ولا تحصى فوائدها، وفقًا لـ"timesofindia".
هل تساءلت يومًا كيف يمكن لفاكهة أن تكون مصدرًا جيدًا للصحة بشكل عام، فالرمان هو فاكهة من الجنة رائعة حقًا، وذلك نظرًا لأنها مليئة بالعديد من البذور الصالحة للأكل، كما أنها غنية بعدد لا يعد ولا يحصى من الفوائد الصحية، فمثل هذه البذور تعتبر غنية بخصائص مضادة للأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات أيضًا، لذلك
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أضرار-الخس

احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".
فوائد-قصب-لسكر

ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثيرا من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب يقدم لك الكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج إليها، وذلك لأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات المهمة، فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلا عن "organic facts".
الاناناس

فوائد الأناناس.. يعزز المناعة ويقي من السرطان

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يحتاج العديد من الأشخاص إلى تناول العصائر الطبييعة والفواكه للحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش مع فقدان للوزن، ومن أفضل هذه الفواكه الأناناس، فهو لم يعمل فقط على منحك شعورا بالانتعاش، ولكن أيضًا يساعد في فقدان الوزن، بجانب أنه يتميز بأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات، على سبيل المثال فيتامين C والمغنسيوم والعناصر الغذائية الأخرى، ويحتوي على كميات معقولة من الألياف الغذئية التي يحتاجها الجسم في عملية الهضم، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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أضرار-الخس

احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".
فوائد-قصب-لسكر

ضغط دم طبيعي.. تعرف على فوائد عصير القصب

عصير القصب من المشروبات الترفيهية المنتشرة في مصر بشكل كبير، فعندما ترتفع درجات الحرارة تجد كثيرا من الأشخاص يقبلون عليه للحصول على أكبر معدلات الترطيب والانتعاش، فتناول كوب واحد من عصير القصب يقدم لك الكثير من الفوائد الصحية التي تحتاج إليها، وذلك لأنه غني بكثير من المعادن والفيتامينات المهمة، فاستهلاك قصب السكر الخام يعمل على التقليل من ضغط الدم وتقوية العظام والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والمساعدة في فقدان الوزن، وغيرها من الفوائد الأخرى، نقلا عن "organic facts".
نظام-غذائي-لارتفاع-ضغط-الدم

توقف عن شرب الكافيين.. طرق لتخفيض ضغط الدم

ضغط الدم المرتفع من الأمراض التي عاني منها كثير من الأشخاص، لذلك ستجد الكثير في حالة قلق دائم، من أجل معرفة أفضل نظام غذائي للمساعدة في التعايش معه، فإذا تزايد ضغط الدم بشكل كبير، فإنه يضع ضغطًا كبيرًا على الأعضاء الحيوية، لا يوجد سن معينة لضغط الدم المرتفع، ولكنه يصيب أي شخص مهما اختلف العمر، فضغوط الحياة اليومية وضعت الكثير تحت رحمة هذا المرض، فإذا نظرت حول العالم، ستجد أن ضغط الدم المرتفع هو ثالث العوامل الخطرة لكثير من الأمراض بعد التدخين واتباع نظام غذائي سيئ، وذلك نقلًا عن "express".
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