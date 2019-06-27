مفيد للدورة الدموية.. فوائد الرمان السحرية

استهلاك الرمان بشكل مستمر لن يزيد فقط من الدورة الدموية، ولكن يزيد أيضًا من عدد كرات الدم الحمراء في الدم، بجانب هذا هو يمنح الجسم قوة كبيرة، ويزيد من عملية الأيض

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

فوائد الرمان

الأنيميا أو فقر الدم هي أمراض عصرية تلاحق العديد من الأفراد، وبدلًا من تناول الأدوية الطبية التي قد يكون لها آثار جانبية، يمكنك استبدال بعض الفواكه والخضراوات الطبيعية بها، على سبيل المثال البعض يغفل عن الفاكهة متعددة الحبات والتي تتميز بلونها الأحمر "الرمان"، فالرمان هو صديق جيد لمن يعانون من بعض المشكلات الصحية خاصة الأنيميا، إضافة إلى فوائده المتعددة الأخرى المتمثلة في الحفاظ على صحة القلب، والمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع، والمعادن والفيتامينات التي لا تعد ولا تحصى فوائدها، وفقًا لـ"timesofindia".

هل تساءلت يومًا كيف يمكن لفاكهة أن تكون مصدرًا جيدًا للصحة بشكل عام، فالرمان هو فاكهة من الجنة رائعة حقًا، وذلك نظرًا لأنها مليئة بالعديد من البذور الصالحة للأكل، كما أنها غنية بعدد لا يعد ولا يحصى من الفوائد الصحية، فمثل هذه البذور تعتبر غنية بخصائص مضادة للأكسدة وخصائص مضادة للفيروسات أيضًا، لذلك