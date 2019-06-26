في 30 شهرا.. كيف حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة؟

ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر ليسجل نحو 5.6% محققا أعلى نمو له منذ نحو 10 سنوات، خاصة عقب البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6%

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت السعيد إلى التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.

مرور 3 سنوات على برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2016، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من88%. ويعتمد البرنامج

مرور 3 سنوات على برنامج الإصلاح الاقتصادي

بدأت مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 2016، وهو عبارة عن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من88%.

ويعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات، أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي، وبما يخفض أيضًا نسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق.

وتمكنت الحكومة المصرية من توفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وذلك عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات له، إنه منذ عام 2016، نجحت مصر في تنفيذ برامج متعددة في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور.

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مصر تحقق أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، حيث ارتفع معدل النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، مسجلا نحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2017- 2018، وبالمقارنة بنحو 3.7% خلال العام المالي 2013-2014 أى قبل برنامج الإصلاح.

وتشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الأخير، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

بينما توقع تقرير صادر من شركة الأبحاث «فوكس إيكونوميكس»، أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأسرع وتيرة منذ 2016، على أن تقود مصر والعراق النمو بسبب الإصلاحات الاقتصادية، ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في 2020 إلى 5.5% من توقعات سابقة عند 5.3%.

نمو الصادرات المصرية

يرى الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد، أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة نتيجة زيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى انخفاض معدل الاستيراد.

وحققت الصادرات المصرية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 10% بنهاية العام الماضي 2018، لتصل إلى 25 مليار دولار.

بينما تستهدف الحكومة الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات.

وقال المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الاستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات تتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أنهم يستهدفون زيادة قيمة الصادرات المصرية بنحو 20% سنويا.

وأضاف فريد أنه تم الإعلان عن خطة مضاعفة الصادرات المصرية منذ عامين، وتم اعتمادها من المجموعة الاقتصادية برئاسة دولة رئيس الوزراء.

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المشروعات القومية

قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، انعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها على سبيل المثال، المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 115 مشروعا، أسفرت عن نمو القطاع بنسبة 2.1%.

وأضاف حلمي أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في قطاع البترول، والبالغ عددها 7 مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وتوصيل الغاز لنحو 656 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه تم الانتهاء أيضا من نحو 160 مشروعا في قطاع الإسكان، نتج عنها توفير 78.4 ألف وحدة سكنية، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

كما تم تنفيذ حوالي 620 مشروع في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018-2019 في 15 قطاعًا، موزعة على كافة محافظات الجمهورية حيث تضمنت تلك المشروعات تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 631 مليون جنيه و ذلك في إطار تطوير خدمات البنية البشرية والاجتماعية.

بينما أكد الدكتور صديق عفيفي الخبير الاقتصادي، أن المؤسسات الدولية دائما ما تعلن عن ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصرى، وهو ما يرجع إلى المشروعات القومية الكبرى التى أنشأتها الدولة فى المحافظات المختلفة خلال السنوات الماضية.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، انتهت الحكومة من تنفيذ نحو 1133 مشروعا تنمويا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 311 مليار جنيه، بحسب البيانات الصادرة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

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