المشدد 15 عاما لفلاح خطف طفلة وهتك عرضها في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر كل من أمجد سمير ومحمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما لفلاح متهم بخطف طفلة وهتك عرضها مطلع العام الجاري في مركز العدوة شمال محافظة المنيا. عاقبت المحكمة "إ. ع. ص" 32 عاما، فلاح، ويقيم داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما؛ لإدانته بخطف "ن. س. ح- 15 عاما- طالبة"، واستدراجها إلى مسكنه وهتك عرضها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بتلقيه بلاغا يتهم الفلاح بهتك عرض الطفلة. وأوضحت التحريات التي قامت بها وحدة مباحث المركز، أن المتهم ادعى البحث عن الهاتف المحمول الخاص بجدة الطفلة، وطلب منها التوجه معه إلى منزله للبحث عنه، فتوجهت برفقته