جريمة

المشدد 15 عاما لفلاح خطف طفلة وهتك عرضها في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر كل من أمجد سمير ومحمد مصطفى، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عاما لفلاح متهم بخطف طفلة وهتك عرضها مطلع العام الجاري في مركز العدوة شمال محافظة المنيا. عاقبت المحكمة "إ. ع. ص" 32 عاما، فلاح، ويقيم داخل إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا، حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما؛ لإدانته بخطف "ن. س. ح- 15 عاما- طالبة"، واستدراجها إلى مسكنه وهتك عرضها.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بتلقيه بلاغا يتهم الفلاح بهتك عرض الطفلة. وأوضحت التحريات التي قامت بها وحدة مباحث المركز، أن المتهم ادعى البحث عن الهاتف المحمول الخاص بجدة الطفلة، وطلب منها التوجه معه إلى منزله للبحث عنه، فتوجهت برفقته
اقرأ المزيد
صور-حريق-الموسكي-تصوير-هاني-شمشون (4)

حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
جثة

المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.
اقرأ المزيد من الأخبار
خاطف-الطائرة-المصرية

تأجيل محاكمة «خاطف الطائرة المصرية» إلى 24 أغسطس

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود محمد سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبد الكريم شامخ زقيم، وسكرتير الجلسة أحمد عبد الوهاب، محاكمة المتهم "سيف الدين. م. م" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خاطف طائرة مصر للطيران»، والتي تحمل رقم 720 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، وذلك إلى جلسة 24 أغسطس المقبل، وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 مارس 2016، حين خطف المتهم الطائرة بعد إقلاعها في الساعة السادسة والنصف صباحا من مطار برج العرب في طريقها إلى قبرص.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org