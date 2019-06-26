اليوم.. الذكرى الـ51 لأول قداس في الكاتدرائية

بعد يوم واحد من الافتتاح بحضور الرئيس عبد الناصر والإمبراطور هيلاسيلاسي ترأس البابا كيرلس أول صلاة قداس بالكاتدرائية.. بعد القداس تم وضع رفات القديس مرقس في مزاره
تحرير:بيتر مجدي٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
الكاتدرائية
احتفلت اليوم، الأربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الـ51 لإقامة أول قداس برئاسة البابا الراحل كيرلس السادس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويمثل شهر يونيو شهر الاحتفالات التي تخص الكاتدرائية المرقسية، فيوم 24 يونيو هو يوم، وصول رفات القديس مرقس من روما، ويوم 25 هو يوم الافتتاح بمشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي للبابا كيرلس في افتتاح الكاتدرائية الجديدة التي تمثل مقر بابا الإسكندرية، ويوم 26 يونيو شهد إقامة أول صلاة قداس ووضع رفات القديس مرقس التي وصلت قبل يومين في المزار المعد له.
شارك مع البابا كيرلس السادس في صلاة أول قداس بالكاتدرائية، البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان، والهند، والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وكثيرون
شارك مع البابا كيرلس السادس في صلاة أول قداس بالكاتدرائية، البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان، والهند، والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وكثيرون من رؤساء الأديان والمطارنة والأساقفة ورجال دين مصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم وعدد من الشعب وصل إلى 6 آلاف شخص.
مزار مار مرقس
أثناء صلاة القداس كان الصندوق الذي يحوى رفات مار مرقس الرسول موضوعا على مائدة في منتصف شرقية هيكل الكاتدرائية وظل هناك طوال القداس وما أن انتهي القداس حتى نزل البابا كيرلس يحمل صندوق الرفات ومعه الإمبراطور وبطريرك السريان الأرثوذكس ورؤساء الكنائس في موكب كبير اتجه إلى مزار القديس مرقس المعد له تحت المذبح الرئيسي، وأودع الصندوق في المزار في داخل المذبح الرخامي وغطي بلوحة رخامية كبيرة وعليها مائدة المذبح وهنا أنشدت فرق التراتيل بالتتابع ألحانا مناسبة بلغات مختلفة تحية لمار مرقس الرسول باللغات القبطية والإثيوبية والسريانية والأرمنية واليونانية واللاتينية والعربية.
يوم الافتتاح
استعادة رفات القديس مرقس الملقب بكاروز (مبشر) الديار المصرية، كان حدثا عظيما توج به البابا كيرلس افتتاح الكاتدرائية الجديدة، وكان حفل الافتتاح في اليوم التالي لاستقباله رفات القديس مرقس في المطار، وكان واحد من مشاهد مصر المفرحة، بمشاركة الرئيس عبد الناصر في مراسم الافتتاح والإمبراطور هيلاسيلاسي.
دير الأنبا رويس أو دير الخندق، كان هذا هو المكان القديم الذي تم اختياره في العباسية، لبناء الكاتدرائية الجديدة، والمقر البابوي الجديد، وبدأ بناء الكاتدرائية الجديدة في 24 يوليو عام 1965، يومها ألقى الرئيس كلمة بمناسبة إرساء حجر الأساس للكاتدرائية الجديدة، موضحا أنه عندما التقى مع البابا في منزله، فاتحه في بناء الكاتدرائية وأن الحكومة مستعدة للمساهمة، ولم يكن قصده المساهمة المادية فهي يسيرة، ولكن يقصد الناحية المعنوية.
وبعد 3 سنوات، كان الافتتاح، بمشاركة الرئيس عبد الناصر، وأوضح الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج وسكرتير المجمع المقدس في كلمته التي ألقاها نيابة عن البابا كيرلس أن الدولة تبرعت بمبلغ 150 ألف جنيه للمساهمة في بناء الكاتدرائية.
حضر هذا الحفل ضيوف من مختلف دول العالم بين رؤساء وممثلي الكنائس، وسكرتير مجلس الكنائس العالمي، وعدد كبير من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء ومن المواطنين المصريين.
شاهدة على التاريخ
خلال 51 عاما صارت فيهم الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المقر البابوي لكرسي القديس مرقس، شهدت العديد من الأحداث منها تنصيب البابا شنودة الثالث عام 1971، وجنازة البابا شنودة أيضا في مارس 2012، والانتخابات البابوية وتنصيب البابا تواضروس الثاني، ومنها كانت تذاع قداسات أعياد الميلاد والقيامة لكل العالم بحضور بابا الإسكندرية، قبل أن تشاركها كاتدرائية ميلاد المسيح من العام الماضي ويصلى فيها قداس عيد الميلاد.
مرت على الكاتدرائية أحداث سيئة، منها محاصرتها في السنوات الأخيرة لعمر البابا شنودة من قبل سلفيين، وكذلك تعرضها للهجوم لأول مرة في أبريل 2013، وقت حكم الرئيس الأسبق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، وشهدت انفجارا يوم الأحد 11 ديسمبر 2011، عندما فجر إرهابي نفسه بحزام ناسف الكنيسة البطرسية الملاصقة لها.
أغلقت لمدة 3 سنوات للتجديد وتم إعادة افتتاحها وتدشينها نوفمبر الماضي بيد البابا تواضروس الثاني.