اليوم.. الذكرى الـ51 لأول قداس في الكاتدرائية

بعد يوم واحد من الافتتاح بحضور الرئيس عبد الناصر والإمبراطور هيلاسيلاسي ترأس البابا كيرلس أول صلاة قداس بالكاتدرائية.. بعد القداس تم وضع رفات القديس مرقس في مزاره

تحرير:بيتر مجدي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

الكاتدرائية

احتفلت اليوم، الأربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الـ51 لإقامة أول قداس برئاسة البابا الراحل كيرلس السادس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويمثل شهر يونيو شهر الاحتفالات التي تخص الكاتدرائية المرقسية، فيوم 24 يونيو هو يوم، وصول رفات القديس مرقس من روما، ويوم 25 هو يوم الافتتاح بمشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي للبابا كيرلس في افتتاح الكاتدرائية الجديدة التي تمثل مقر بابا الإسكندرية، ويوم 26 يونيو شهد إقامة أول صلاة قداس ووضع رفات القديس مرقس التي وصلت قبل يومين في المزار المعد له.

شارك مع البابا كيرلس السادس في صلاة أول قداس بالكاتدرائية، البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان، والهند، والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وكثيرون