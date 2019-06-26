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اليوم.. الذكرى الـ51 لأول قداس في الكاتدرائية

بعد يوم واحد من الافتتاح بحضور الرئيس عبد الناصر والإمبراطور هيلاسيلاسي ترأس البابا كيرلس أول صلاة قداس بالكاتدرائية.. بعد القداس تم وضع رفات القديس مرقس في مزاره
تحرير:بيتر مجدي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
الكاتدرائية
الكاتدرائية
احتفلت اليوم، الأربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الـ51 لإقامة أول قداس برئاسة البابا الراحل كيرلس السادس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويمثل شهر يونيو شهر الاحتفالات التي تخص الكاتدرائية المرقسية، فيوم 24 يونيو هو يوم، وصول رفات القديس مرقس من روما، ويوم 25 هو يوم الافتتاح بمشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي للبابا كيرلس في افتتاح الكاتدرائية الجديدة التي تمثل مقر بابا الإسكندرية، ويوم 26 يونيو شهد إقامة أول صلاة قداس ووضع رفات القديس مرقس التي وصلت قبل يومين في المزار المعد له.
شارك مع البابا كيرلس السادس في صلاة أول قداس بالكاتدرائية، البطريرك مار أغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وعدد من مطارنة السريان، والهند، والأرمن الأرثوذكس، وحضره الإمبراطور هيلاسلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا، والكردينال دوفال رئيس البعثة الباباوية الرومانية وكثيرون
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نقابة-الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (5)

78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
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رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
مار-مرقس-أول-شهيد-في-مصر

الكنيسة تحتفل بـ51 سنة على عودة رفات مارمرقس

احتفلت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ51 لعودة رفات القديس مرقس، أحد الرسل السبعين للسيد المسيح، والذي بشر بالمسيحية في مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، وتعرف كنيسة الإسكندرية بـ«الكرازة المرقسية» نسبةً إليه، وعادت الرفات في 24 يونيو سنة 1968م، في السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس، الذي انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلّم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، وتألف الوفد من عشرة من المطارنة والأساقفة، بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين وثلاثة من كبار أراخنة (العلمانيين) الأقباط.
البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (2)

«كاهن نيوجيرسي».. شخصية حقيقية أم مجرد توقيع؟

انتشرت خلال السنوات الأخيرة مواقع مسيحية تهاجم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبالتزامن مع وجودها توجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا فيسبوك، تهاجم البابا أو أي أسقف محسوب على التيار المناصر لتجديد الكنيسة؛ مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، الذي تم اتهامه بتهم مثل «منحرف العقيدة»، قبل أن يلقى مصرعه قتلا، وحُكم على قاتليه، وهما راهبان بالدير، بالإعدام في أول درجة، ومن هذه المواقع، موقع «Copts of America»، ولعل أشهر ما يُكتب فيه مقالات موقعة باسم «كاهن نيوجيرسي».
الانبا-دانيال

الأنبا دانيال عن بيان الأساقفة الأربعة: 2% من المجمع

بدأ جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو حوار للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف، بقناة «سي تي في»، التابعة للكنيسة، بعدما سأله مقدم البرنامج عن بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع، ورد بأنه «للأسف هذا صح، هناك آلية لعرض الأوراق الرسمية في المجمع، شخص يعرضها على البابا وسكرتير المجمع ومقرر اللجنة الرئيسة، لا يحق لإنسان توزيع هذه الورقة، الأسوأ نشرها على مواقع التواصل قبلها بيوم، معناه أنه يورط المجمع في كلام لم يناقش، ويعمل إثارة للرأي العام، لا أعلم من الذي نشر، وهذا أسلوب خاطئ لعض المغرضين يريدون الانقسام في الكنيسة».
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