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الأزهر ودار الإفتاء يدينان هجوم العريش

تحرير:باهر القاضى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء
أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء. وأشاد الأزهر بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام. وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.
وأدانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش بالعريش. من جهته أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية بالإفتاء بنجاح القوات الأمنية في التصدي لمحاولة مجموعة من الإرهابيين الهجوم على 3 حواجز أمنية بمدينة العريش الواقعة في شمال سيناء، حيث تمكنت القوات
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نقابة-الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (4)

التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (5)

78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
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دار-الافتاء-المصرية

تعليم الأطفال بالموسيقى.. فتاوى عرضت الإفتاء للهجوم

نشرت دار الإفتاء خلال الأسابيع الماضية مجموعة من الفتاوى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك تفاعلا مع الأسئلة التى يرسلها المواطنون إلى علماء دار الإفتاء عبر الصفحة، ولكن لم تحظَ الفتاوى بقبول عدد كبير من المواطنين؛ مما دفعهم للهجوم على دار الإفتاء من خلال التعليقات، وتحولت الصفحة إلى حلقة نقاشية تصادمية بين من يحترم رأى علماء دار الإفتاء ومن يهاجمونها، مع تبادل الاتهامات بين الفريقين، مما دفع بعض الشيوخ وعلماء الدين غير المنتمين إلى دار الإفتاء بالدخول والدفاع عنها من خلال النصوص القرآنية والأحاديث ومهاجمة المشككين.
تشييع-جثمان-شهيد-العملية-الشاملة-بالشرقية (1)

الآلاف يشيعون جثمان شهيد قنا بمسقط رأسه

شيع الآلاف من أهالى قرى ونجوع مركز قوص جنوبي محافظة قنا، اليوم الخميس، جثمان المجند كرم أحمد محمد، الذي استشهد صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء، وردد المشيعون هتافات من بينها: "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، والإرهاب عدو الله.. في الجنة يا شهيد" وسط حالة من الحزن. من جهته، نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، 8 شهداء من أفراد قوات الشرطة، هم ضابط وأمين شرطة و6 مجندين من بينهم ابن قنا، على أثر هجوم إرهابي غادر على كمين شرطة غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
تشييع-جثمان-شهيدا-الغربية‎ (5)

الآلاف في الغربية يودعون «شهيدي العيد» بسيناء

شيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية جثماني أمين الشرطة محمد سيد أحمد شعبان البربري، والمجند عبد الله ممدوح الصاوي، اللذين استشهدا صباح أمس الأربعاء، على أثر حادث إرهابي بكمين العريش في محافظة شمال سيناء. وتقدم اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى المستشار العسكرى للمحافظة، الجنازتين العسكريتين لشهيدي محافظة الغربية، وسط حضور أهل الشهيدين وأصدقائهما، الذين خرجوا فى مشاهد جنائزية مهيبة لتشييع جثماني الشهيدين إلى مثواهما الأخير، مرددين عبارات مناهضة للإرهاب.
زينة-رمضان (1)

حكم تأخير إخراج زكاة الفطر.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً. بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى.
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