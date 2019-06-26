الأزهر ودار الإفتاء يدينان هجوم العريش

تحرير:باهر القاضى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

هيئة كبار العلماء

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء. وأشاد الأزهر بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام. وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.

وأدانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش بالعريش. من جهته أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية بالإفتاء بنجاح القوات الأمنية في التصدي لمحاولة مجموعة من الإرهابيين الهجوم على 3 حواجز أمنية بمدينة العريش الواقعة في شمال سيناء، حيث تمكنت القوات