بفارق 1000 جنيه.. مقارنة بين «تيجو 3» و«جاك S2»

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، ونرصد أسعار ومواصفات أرخص سيارتين، فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المحلية
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانيات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان الصينيتان «جاك S2، وشيري Tiggo 3»، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
تيجو 3
تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه.
وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، ويبلغ عدد السلندرات
تيجو 3
تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه.
وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، ويبلغ عدد السلندرات 4 سلندرات، وعدد الصبابات 16 صبابة، وتصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترا في الساعة، وتوجد بالسيارة فتحة سقف، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ويسع خزان الوقود 55 لترا، ويصل ارتفاعها عن الأرض إلى 190 سم، ونوع الوقود الذي ينصح به 92.
تضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيعا إلكترونيا للفرامل EBD، ونظام تنبيه ضد السرقة، و"جنوط رياضية" مقاس 16، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومصابيح أمامية حساسة للإضاءة، ومرايات جانبية كهربائية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث.
جاك S2
سيارة صينية كروس أوفر رياضية تحت مدمجة الحجم، تعتمد على محرك 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 113 حصانا ميكانيكيا، مع ناقل أتوماتيكي ونظام دفع أمامي، يمكنها التسارع من 0- 100 كيلومتر خلال 12.8 ثانية -وقت طويل نسبيا- وتبلغ السرعة القصوى 175 كيلومترا في الساعة، وتعتمد على نظام حقن إلكتروني للوقود، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل سعة خزان الوقود إلى 42 لترا، وترتفع عن الأرض 200 سم.
وفي ما يخص وسائل الأمان والترفيه بالسيارة جاك S2، فتضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام فرامل ABS، وتوزيعا إلكترونيا للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و"جنوط" رياضية مقاس 16، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح أمامية حساسة للإضاءة، وإضاءة المصابيح الأمامية LED، وسبويلر خلفيا، ونظاما ذكيا لركن السيارة، ومشغل أقراص مدمجة، ومدخل AUX، ومدخل USB، وكمبيوتر رحلات، مع التحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، ومثبت سرعة.
وتتوفر جاك S2 في السوق المصرية بفئتين، بسعر يبدأ من 226 ألف جنيه للفئة الأولى، و239 ألف جنيه للفئة الثانية.
"خليها تصدي" وتراجع المبيعات
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، عن تراجع كبير في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وصل إلى 18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
وتشهد السوق المحلية للسيارات على مدى الشهور الماضية، حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك».