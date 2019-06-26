بفارق 1000 جنيه.. مقارنة بين «تيجو 3» و«جاك S2»

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، ونرصد أسعار ومواصفات أرخص سيارتين، فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المحلية

تحرير:كريم ربيع ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تيجو 3

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانيات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان الصينيتان «جاك S2، وشيري Tiggo 3»، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟

تيجو 3 تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه. وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، ويبلغ عدد السلندرات