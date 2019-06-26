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بفارق 1000 جنيه.. مقارنة بين «تيجو 3» و«جاك S2»

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، ونرصد أسعار ومواصفات أرخص سيارتين، فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المحلية
تحرير:كريم ربيع ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
تيجو 3
تيجو 3
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية «الكروس أوفر» من أكثر الفئات طلبًا في السوق المحلية لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض، وهو ما يعني ملاءمتها للطرق المصرية الوعرة، ونركز هنا على أرخص سيارتين رياضيتين كروس أوفر في مصر، من حيث الأسعار والإمكانيات والتجهيزات الفنية والرفاهية بكل سيارة منهما على حدة، وهما السيارتان الصينيتان «جاك S2، وشيري Tiggo 3»، فما أسعار كل سيارة منهما؟ وما الفوارق الميكانيكية الجوهرية بينهما؟
تيجو 3   تراجعت أسعار شيري تيجو3 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات المجمعة في مصر، بنحو 10.000 جنيه، ليصبح سعرها الرسمي 225.000 جنيه، بدلا من 235.000 جنيه. وتتميز السيارة بعدد من المواصفات منها أن سعة الموتور 1600 سي سي، بقوة 126 حصانا، ومرتبط بناقل حركة أتوماتيكي، ويبلغ عدد السلندرات
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السيارات-ذاتية-القيادة (3)

المرايا.. الأخطاء الأكثر شيوعا في اختبارات القيادة

يقع الأشخاص الراغبون في الحصول على رخصة القيادة بالعديد من الأخطاء التي تُقلل فرصهم في استخدام السيارات بشكل شرعي في الشوارع، وبالأخص تلك التي تتعلق بقواعد السير في الطرق المفتوحة والميادين العامة. وتعد بعض الأخطاء هي الأكثر شيوعًا في العديد من البلدان على مستوى العالم، لا سيما أنها تعد سمة مميزة للمبتدئين في القيادة، والذين يفتقرون إلى لخبرات اللازمة من أجل القيادة في الشوارع المختلفة بشكل آمن ودون تعريض حياتهم أو الركاب المرافقين إلى خطر حقيقي.
2014 MERCEDES-BENZ E-CLASS

أفضل السيارات الفاخرة المستعملة بالأسواق

على الرغم من أن السيارات الفاخرة تكون في معظم الأحيان حكرًا على الفئات الجماهيرية الغنية، إلا أن الإصدارات والموديلات المستعملة لا تزال أيضًا مطلوبة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض الموديلات عن الحد المعروف عن تلك السيارات. وعند المقارنة بين السيارات الفاخرة وهي مستعملة، تبرز بعض الموديلات بشكل رئيسي دون غيرها، لا سيما أن تلك الإصدارات تستطيع الحفاظ على قدراتها الفنية والتكنولوجية التي أصدرت بها في الأسواق العالمية منذ طرحها جديدة بمختلف البلدان.
هيونداي جينيسيس GT كوبيه

سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد. ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.
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لادا جرانتا 2019

بسبب الركود| شركات سيارات جديدة تخفض أسعارها

أعلنت شركتا «بي واي دي» الصينية و«لادا» الروسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات بي واي دي S5، وF3، وولادا جرانتا، وشيري تيجو 3، شيري أريزو 5، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
هيونداي-توسان

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
بيجو 3008 موديل 2019

بسبب الدولار| بيجو وزوتي تخفضان أسعار سيارتهما

أعلنت شركتا بيجو الفرنسية وزوتي الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات بيجو 301، و3008، وزوتي Z100، Z300، وZ560 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
بيجو 508 2020

سنة أولى في مصر.. أكثر 5 سيارات مبيعًا خلال إبريل

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد حلول لأزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير مبيعات أكثر السيارات مبيعًا والتي يتم طرحها في السوق المصري للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، وهي«بيجو 508، هيونداي أكسنت HCI، شيفرولية ماليبو، تيجو 7 و8».
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