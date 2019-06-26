وفاة والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب السابق

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

ميدو

توفى ظهر اليوم الأربعاء، الكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام (ميدو)، نجم المنتخب الوطني، ونادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة، حيث كتب المعلق الرياضي لمجموعة قنوات «بي إن سبورت»، علي محمد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى كابتن حسام وصفي والد كابتن ميدو، خالص العزاء.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان»، وتنعي أسرة «التحرير»، الراحل وتتمنى لأسرته الصبر والسلون.

وبدأ ميدو مسيرته مع الساحرة المستديرة في نادي الزمالك في عام 1999، وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز في 22 مايو 2000، وتعادل حينها أبناء ميت عقبة (0-0) أمام القناة، وفي الأسبوع التالي سجل ميدو أول هدفين له ضد الألمنيوم، وفاز أصحاب الرداء الأبيض حينها (3-2)، ثم ظهر ميدو لأول مرة في إفريقيا في 28 مايو



وبدأ ميدو مسيرته مع الساحرة المستديرة في نادي الزمالك في عام 1999، وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز في 22 مايو 2000، وتعادل حينها أبناء ميت عقبة (0-0) أمام القناة، وفي الأسبوع التالي سجل ميدو أول هدفين له ضد الألمنيوم، وفاز أصحاب الرداء الأبيض حينها (3-2)، ثم ظهر ميدو لأول مرة في إفريقيا في 28 مايو 2000، في الفوز 2-1 على البن الإثيوبي، ليتعادل الزمالك في مجموع المباراتين (3-3)، ثم يلعب الفريقان ركلات ترجيح، والتي ابتسمت في وجه أبناء ميت عقبة، وفاز الفارس الأبيض (4-2).



وصل الزمالك في نهاية المطاف إلى نهائي كأس الكؤوس الإفريقية نسخة 2000، وواجه حينها كانون ياوندي الكاميروني، وفاز الفارس الأبيض في القاهرة (4-1)، وخسر في الكاميرون (2-0)، ليتوج الفارس الأبيض بالبطولة، وبعدها جذب أداء ميدو اهتمام نادي جنت البلجيكي.



