صرف معاش «وزير» لشيوخ القضاة ورؤساء الجامعات

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

مجلس الدولة

بعد مداولات ومناقشات أصدر مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، فتوى عبر الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، حول أصحاب الأحقية في تقاضي معاش وزير، وذلك بعد قضية رفعها رئيس جامعة وقاضٍ بأحقيتهما في المعاش وعجز وزارة التضامن الاجتماعي عن الرد بالإيجاب أو السلب، خاصة أن هناك إشكالية حول الأمر في القانون، وأكدت الفتوى في نهاية الأمر أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومَن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء، لتقطع بذلك الجمعية العمومية الشك باليقين في الأمر.

الأزمة بدأت بطلب من أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس واحدة من الجامعات المصرية، الحصول على معاش الوزراء، وتسبب ذلك في لغط داخل وزارة التضامن الاجتماعي وعجزت عن الرد، نظرا لأن مواد القانون لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير الفعلي على وجه الدقة، فما كان منها إلا أن أعدت