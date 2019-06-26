بين بنزيما والمكسيك.. 7 فضائح للاعبي كرة القدم

في الوقت الذي شهدت فيه ملاعب كرة القدم العديد من اللقطات الساحرة لأبرز اللاعبين، قام نفس اللاعبين بارتكاب فضائح تسببت في انتهاء مسيرتهم مع فرقهم

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

كريم بنزيما

يستمد الكثير من اللاعبين القوة من الشهرة رغبة منهم في تحقيق المزيد من النجاحات والتألق، وحفر أسمائهم في سجلات التاريخ، وهناك آخرون يستغلون تلك الشهرة في ارتكاب أخطاء أخلاقية يمكن توصيفها بالفضائح، وتسببت تلك الفضائح في بعض الأحيان في إنهاء مسيرة لاعبين واستبعادهم من فرقهم ومنتخباتهم، بل استبعادهم من بطولات كبرى مثل كأس العالم. وبعد استبعاد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، نستعرض أبرز اللاعبين الذين عانوا من قبل من أزمات انضباطية كالآتي:

1- المكسيك استعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في كوبا أمريكا عام 2011، والتي أقيمت في الأرجنتين، بخوض مباراة ودية قبل انطلاق البطولة بمواجهة الإكوادور، وفي أثناء معسكر الفريق استعدادًا للبطولة، قام 8 لاعبين بدعوة عدد من الساقطات في مقر إقامتهم، وفور علم الاتحاد المكسيكي بذلك الأمر، قرر مباشرة إيقاف اللاعبين،