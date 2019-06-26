رياضة

بين بنزيما والمكسيك.. 7 فضائح للاعبي كرة القدم

في الوقت الذي شهدت فيه ملاعب كرة القدم العديد من اللقطات الساحرة لأبرز اللاعبين، قام نفس اللاعبين بارتكاب فضائح تسببت في انتهاء مسيرتهم مع فرقهم
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
يستمد الكثير من اللاعبين القوة من الشهرة رغبة منهم في تحقيق المزيد من النجاحات والتألق، وحفر أسمائهم في سجلات التاريخ، وهناك آخرون يستغلون تلك الشهرة في ارتكاب أخطاء أخلاقية يمكن توصيفها بالفضائح، وتسببت تلك الفضائح في بعض الأحيان في إنهاء مسيرة لاعبين واستبعادهم من فرقهم ومنتخباتهم، بل استبعادهم من بطولات كبرى مثل كأس العالم. وبعد استبعاد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، نستعرض أبرز اللاعبين الذين عانوا من قبل من أزمات انضباطية كالآتي:
1- المكسيك استعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في كوبا أمريكا عام 2011، والتي أقيمت في الأرجنتين، بخوض مباراة ودية قبل انطلاق البطولة بمواجهة الإكوادور، وفي أثناء معسكر الفريق استعدادًا للبطولة، قام 8 لاعبين بدعوة عدد من الساقطات في مقر إقامتهم، وفور علم الاتحاد المكسيكي بذلك الأمر، قرر مباشرة إيقاف اللاعبين،
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عمرو-وردة (3)

صحف عالمية عن استبعاد وردة: تحمل نتيجة أفعالك

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء، على استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أن القرار أتى لفرض حالة من الالتزام والتركيز في صفوف الفراعنة، ناشرة في الوقت ذاته بيان اتحاد الكرة الخاص باستبعاد وردة، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فعنونت: "مصر تستبعد وردة لتحرش جنسي مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بيان اتحاد الكرة فسر الاستبعاد لأسباب تأديبية دون توضيح السبب وراءها، في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من المزاعم حول قيام وردة بتحرش جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.
شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
مؤتمر أجيري‎ (1)

ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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