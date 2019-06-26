بين بنزيما والمكسيك.. 7 فضائح للاعبي كرة القدم
في الوقت الذي شهدت فيه ملاعب كرة القدم العديد من اللقطات الساحرة لأبرز اللاعبين، قام نفس اللاعبين بارتكاب فضائح تسببت في انتهاء مسيرتهم مع فرقهم
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
كريم بنزيما
يستمد الكثير من اللاعبين القوة من الشهرة رغبة منهم في تحقيق المزيد من النجاحات والتألق، وحفر أسمائهم في سجلات التاريخ، وهناك آخرون يستغلون تلك الشهرة في ارتكاب أخطاء أخلاقية يمكن توصيفها بالفضائح، وتسببت تلك الفضائح في بعض الأحيان في إنهاء مسيرة لاعبين واستبعادهم من فرقهم ومنتخباتهم، بل استبعادهم من بطولات كبرى مثل كأس العالم. وبعد استبعاد اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، نستعرض أبرز اللاعبين الذين عانوا من قبل من أزمات انضباطية كالآتي:
1- المكسيك
استعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في كوبا أمريكا عام 2011، والتي أقيمت في الأرجنتين، بخوض مباراة ودية قبل انطلاق البطولة بمواجهة الإكوادور، وفي أثناء معسكر الفريق استعدادًا للبطولة، قام 8 لاعبين بدعوة عدد من الساقطات في مقر إقامتهم، وفور علم الاتحاد المكسيكي بذلك الأمر، قرر مباشرة إيقاف اللاعبين،
1- المكسيك
استعد المنتخب المكسيكي للمشاركة في كوبا أمريكا عام 2011، والتي أقيمت في الأرجنتين، بخوض مباراة ودية قبل انطلاق البطولة بمواجهة الإكوادور، وفي أثناء معسكر الفريق استعدادًا للبطولة، قام 8 لاعبين بدعوة عدد من الساقطات في مقر إقامتهم، وفور علم الاتحاد المكسيكي بذلك الأمر، قرر مباشرة إيقاف اللاعبين، مع اتخاذ قرار بمشاركة منتخب الشباب تحت 20 سنة في البطولة، إلى جانب إشراك 5 لاعبين معهم من الذين لم يتورطوا في تلك الفضيحة.
2- كريم بنزيما
تورط النجم الفرنسي كريم بنزيما في قضية ابتزاز عبر شريط جنسي لزميله الفرنسي ماتيو فالبوينا، وتسببت تلك الأزمة في استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2016، ومنذ ذلك الحين يرفض مدرب الديوك ديديه ديشامب استدعاء بنزيما للمنتخب، وغاب عن تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم الذي أقيم في روسيا العام الماضي.
3- جارينشيا
يعد جارينشيا من أساطير كرة القدم البرازيلية، بعدما مكّن المنتخب البرازيلي من التتويج بلقب كأس العالم عامي 1958 و1962، وكان هدافًا لنسخة 1962، ومع ذلك تورط في فضيحة جنسية رفقة منتخب بلاده، ففي عام 1959، في أثناء وجوده مع منتخب بلاده في معسكر تدريبي بالسويد عام 1959، تورط في علاقة جنسية مع فتاة من السويد.
4- نيكولاس أنيلكا
في أثناء مشاركة المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم الذي أقيم في جنوب إفريقيا عام 2010، طلب مدرب منتخب الديوك حينها ريمون دومينيك من مهاجمه الاعتذار له عقب مباراة المكسيك بسبب تعديه عليه لفظيا في أثناء استبداله بين شوطي المباراة وهو ما رفضه أنيلكا، ليقرر دومينيك ترحيله إلى فرنسا، واعترض لاعبو فرنسا على هذا القرار، ورفضوا التدريب للمباراة الأخيرة في دور المجموعات، وخسروها أمام جنوب إفريقيا ليودعوا البطولة من الدور الأول.
5- جون تيري
في الوقت الذي كان يستعد فيه المنتخب الإنجليزي للمشاركة في كأس العالم الذي أقيم في جنوب إفريقيا 2010، فوجئ الجميع بخيانة قائد الأسود الثلاثة جون تيري لزميله في المنتخب ونادي تشيلسي واين بريدج مع زوجته، وتسببت تلك الأزمة في ضجة كبيرة في المنتخب بشأن ضرورة سحب شارة القيادة من جون تيري، وهو ما حدث بالفعل وتم منحها لقائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد.
6- مايكل بالاك
أكدت تقارير ألمانية في شهر أغسطس من عام 2010، تورط نجم المنتخب الألماني السابق مايكل بالاك في إقامة علاقة مع دانيلا زوجة زميله السابق في بايرن ميونيخ كريستيان ليل.
7- أشلي كول
في أثناء مشاركة المنتخب الإنجليزي في مونديال جنوب إفريقيا 2010، تعادل الأسود الثلاثة في المباراة الأولى في دور المجموعات مع الولايات المتحدة، وعقب المباراة بدأ الظهير الأيسر أشلي كول في التواصل مع فتاة من أجل إرسال صور عارية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم تنشر الفتاة تلك المراسلات خوفًا على مسيرة إنجلترا في البطولة، إلا أنه عقب المونديال صرحت بذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، وأكدت امتلاكها صورًا له وهو مخمور في أثناء معسكر الفريق الذي غاب عنه النظام مع المدرب الإيطالي فابيو كابيلو.
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