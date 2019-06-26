طالبان يمزقان امتحاني الكيمياء والجغرافيا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

صورة أرشيفية

شهدت إدارة قلين التعليمية تمزيق طالبين ورقتي الأسئلة عقب استلامهما إياها داخل لجنة الامتحانات، ففي لجنة السيدة خديجة الابتدائية بمدينة قلين، قامت الطالبة "ع. ش. ع" بتمزيق ورقة الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية ودخلت في حالة بكاء هستيري لعدم قدرتها على الإجابة عن الامتحان، ليتدخل المراقبون في اللجنة محاولين تهدئتها والسيطرة على اللجنة حتى لا تفقد أي من الطالبات أعصابها، ويعود الهدوء للجنة عقب تحرير محضر بالواقعة، بينما شهدت لجنة الثانوية التجارية بقلين تمزيق طالب يدعى "ع. ف. م" بعض أوراق الإجابة بامتحان الجغرافيا.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018- 2019، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مادتي "الكيمياء والجغرافيا". وأضاف المحافظ أن متابعة سير الامتحانات تتم بمشاركة كل الأجهزة المعنية مع مديرية التربية والتعليم،