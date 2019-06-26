مدبولي يبحث مع «بومبارديه» تحديث السكة الحديد

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الحالية لألمانيا على رأس وفد وزاري، بيير ألمر رئيس القطاع التجارى بشركة بومباردييه للنقل، وأوسكار فاسكيس مدير إدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأكد مدبولي عزم الحكومة علي تنفيذ الخطة الخاصة بتحديث أسطول جرارات السكك الحديدية، من خلال اقتناء جرارات جديدة وإمكانية الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الألمانية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن استحواذ شركة بومباردييه على شركة هينشل التى وردت لمصر من قبل أفضل الجرارات الموجودة بالخدمة، يعطيها ميزة نسبية وفرصة سانحة للدخول في شراكة لتحديث الجرارات الحالية، وبحث شراء جرارات جديدة في الوقت ذاته، مع الاهتمام بإمكانية التصنيع المحلى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.من جانبه، أعرب