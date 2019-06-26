وردة لـ«التحرير»: الفيديو مفبرك ولا أعرف سر انتشاره

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

وردة

أكد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، أن الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، معربًا عن حزنه من قرار استبعاده، وتحدث وردة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لا يعلم شيئا عن هذا الفيديو ولا يعلم سر انتشاره في الوقت الحالي، ومشددًا على أنه فيديو مفبرك، وجاء ذلك بعدما استبعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.

وتابع: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني

وتابع: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».



ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا.