رياضة

وردة لـ«التحرير»: الفيديو مفبرك ولا أعرف سر انتشاره

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
وردة
وردة
أكد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، أن الفيديو المنتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، معربًا عن حزنه من قرار استبعاده، وتحدث وردة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه لا يعلم شيئا عن هذا الفيديو ولا يعلم سر انتشاره في الوقت الحالي، ومشددًا على أنه فيديو مفبرك، وجاء ذلك بعدما استبعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
وتابع: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني
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عمرو-وردة (3)

صحف عالمية عن استبعاد وردة: تحمل نتيجة أفعالك

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء، على استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أن القرار أتى لفرض حالة من الالتزام والتركيز في صفوف الفراعنة، ناشرة في الوقت ذاته بيان اتحاد الكرة الخاص باستبعاد وردة، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فعنونت: "مصر تستبعد وردة لتحرش جنسي مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بيان اتحاد الكرة فسر الاستبعاد لأسباب تأديبية دون توضيح السبب وراءها، في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من المزاعم حول قيام وردة بتحرش جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.
شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
مؤتمر أجيري‎ (1)

ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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عمرو-وردة (1)

أول رد فعل من عمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب

علمت «التحرير»، أن عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، غادر معسكر المنتخب الوطني، فور صدور قرار استبعاده اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
عمرو-وردة (3)

اتحاد الكرة يستبعد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة، لأسباب انضباطية، وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، من خلال بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
عمرو-وردة

بيان اتحاد الكرة عن استبعاد عمرو وردة من المنتخب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، حيث أعلن اتحاد الكرة من خلال بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».
عمرو وردة (5)

رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من منتخب مصر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
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