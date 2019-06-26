ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

صورة أرشيفية

تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول. وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.

وشهدت اللجان 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية وتحرر المحاضر اللازمة. كما استقبلت غرفة عمليات الثانوية العامة، شكاوى عن وجود قمامة أمام مدرسة سندوب الثانوية بنات، وتحركت سيارات حي غرب المنصورة لتنظيف الشارع. ويؤدي