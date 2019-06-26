ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
صورة أرشيفية
تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول.
وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.
وشهدت اللجان 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية وتحرر المحاضر اللازمة.
كما استقبلت غرفة عمليات الثانوية العامة، شكاوى عن وجود قمامة أمام مدرسة سندوب الثانوية بنات، وتحركت سيارات حي غرب المنصورة لتنظيف الشارع.
ويؤدي
وشهدت اللجان 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية وتحرر المحاضر اللازمة.
كما استقبلت غرفة عمليات الثانوية العامة، شكاوى عن وجود قمامة أمام مدرسة سندوب الثانوية بنات، وتحركت سيارات حي غرب المنصورة لتنظيف الشارع.
ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي و 8470 شعبة علمي رياضة، و9369 طالبا وطالبة منازل و465 طالبا وطالبة خدمات أمام 114 لجنة، منها لجنة بالسجن ولجنة المتفوقين بجمصة، والتي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط احتياطات وتأمينات أمنية عالية لنقل الامتحانات وتأمين اللجان.