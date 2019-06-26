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ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول. وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.
وشهدت اللجان 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية وتحرر المحاضر اللازمة.  كما استقبلت غرفة عمليات الثانوية العامة، شكاوى عن وجود قمامة أمام مدرسة سندوب الثانوية بنات، وتحركت سيارات حي غرب المنصورة لتنظيف الشارع. ويؤدي
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نقابة-الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
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التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
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الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

طالبان يمزقان امتحاني الكيمياء والجغرافيا بكفر الشيخ

شهدت إدارة قلين التعليمية تمزيق طالبين ورقتي الأسئلة عقب استلامهما إياها داخل لجنة الامتحانات، ففي لجنة السيدة خديجة الابتدائية بمدينة قلين، قامت الطالبة "ع. ش. ع" بتمزيق ورقة الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية ودخلت في حالة بكاء هستيري لعدم قدرتها على الإجابة عن الامتحان، ليتدخل المراقبون في اللجنة محاولين تهدئتها والسيطرة على اللجنة حتى لا تفقد أي من الطالبات أعصابها، ويعود الهدوء للجنة عقب تحرير محضر بالواقعة، بينما شهدت لجنة الثانوية التجارية بقلين تمزيق طالب يدعى "ع. ف. م" بعض أوراق الإجابة بامتحان الجغرافيا.
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إغماء طالبتين ثانوي بسبب «الكيمياء» في الشرقية

تعرضت طالبتان بالصف الثالث الثانوي، بمحافظة الشرقية، للإغماء، اليوم الأربعاء، وذلك في أثناء أداء امتحان مادة «الكيمياء». وتم نقل كل من «روان حسن زكي»، بمدرسة «جمال عبد الناصر» الثانوية بنات بالزقازيق، و«مريم محمود السعيد»، بمدرسة «خالد بن الوليد» الثانوية بأبو كبير، إلى مستشفيي «الزقازيق» الجامعي، و«أبو كبير» المركزي، حيث تلقتا الإسعافات الطبيَّة اللازمة، وأُخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية، التي خصّصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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لمبة تسقط على طالبة بكفر الشيخ.. وإصابتها في العين

شهدت إحدى لجان الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة الطالبة "آلاء إبراهيم أحمد"، 17 عامًا، في العين إثر سقوط لمبة داخل لجنة مدرسة التجارة بنات التابعة لإدارة دسوق التعليمية عليها، أثناء أدائها الامتحان، وعلى الفور قام رئيس اللجنة بإبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، ليتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى دسوق العام . يؤدي 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية، داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات.
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كسور وضيق تنفس.. حصيلة امتحانات الثانوية في الدقهلية

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 5 حالات تنوعت بين الإغماء وصداع وضيق في التنفس والكسور بين الطلاب، اليوم الأربعاء، أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، ونقلوا جميعًا إلى المستشفيات واستقرت حالتهم الصحية، وتحررت المحاضر اللازمة. حيث أصيبت الطالبة "آية. م. ش" بحالة إغماء، في لجنة مدرسة اللاوندي الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية، ونقلت إلى استقبال مستشفى أجا المركزي، وتلقت الرعاية اللازمة، وسط تكدس الأهالي في محيط اللجان للاطمئنان على أبنائهم.
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