رياضة

عمرو وردة يعيد للأذهان أزمة إبراهيم سعيد في كان 2002

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، وعلمت «التحرير» أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر الفريق، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص عمرو وردة، من المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، أو اتخاذ قرار باستبعاده بعد البطولة بشكل نهائي من منتخب الفراعنة.
حالة استبعاد عمرو وردة، من بطولة كأس الأمم، أعادت للأذهان، واقعة إبراهيم سعيد، نجم المنتخب الوطني السابق، في كأس الأمم الإفريقية 2002، التي أقيمت في مالي، وقرر حينها الراحل محمود الجوهري، المدير الفني للفراعنة، استبعاد إبراهيم سعيد، بسبب سوء سلوكه ووقائع مشابهه لفضيحة عمرو وردة. والعامل المشترك في
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عمرو-وردة (3)

صحف عالمية عن استبعاد وردة: تحمل نتيجة أفعالك

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء، على استبعاد عمرو وردة من المنتخب الوطني لأسباب تأديبية، مشيرة إلى أن القرار أتى لفرض حالة من الالتزام والتركيز في صفوف الفراعنة، ناشرة في الوقت ذاته بيان اتحاد الكرة الخاص باستبعاد وردة، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فعنونت: "مصر تستبعد وردة لتحرش جنسي مزعوم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بيان اتحاد الكرة فسر الاستبعاد لأسباب تأديبية دون توضيح السبب وراءها، في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من المزاعم حول قيام وردة بتحرش جنسي على مواقع التواصل الاجتماعي.
شريف-اكرامى

شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».
مؤتمر أجيري‎ (1)

ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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