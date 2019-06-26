إيداع متهم حاول قتل زوجته مستشفى الأمراض العقلية

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

سكين- تعبيرية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إيداع متهم بمحاولة قتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالته الطبية وعرضه على المحكمة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته، بعد مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، بمنطقة أكتوبر، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من قبضته ونقلها للمستشفى بغرض تقديم الإسعافات اللازمة.

ذكرت تحقيقات النيابة، قيام المتهم أحمد. م، 36 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، بالشروع في قتل زوجته المجني عليها «وردة. م»، على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية، حيث استحوذ الشيطان على تفكيره فاستل سكينا، وقرر التخلص منها وانقض عليها طعنا، فأحدث إصابتها بجرح سطحي بالرقبة وجرحين