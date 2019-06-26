الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".

وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية: "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، وهذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية"، معربة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا