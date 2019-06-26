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الإمارات تدين هجوم العريش: ضد الدين والإنسانية

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الخارجية، بيانا لها، اليوم الأربعاء، تعلن فيه إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقاطا أمنية في مدينة العريش بشمال سيناء، قائلة: "نستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونؤكد رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، كما نؤكد الدعم القوي لمصر وتضامننا مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة العنف والتطرف، وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم واجتثاثها من جذورها".
وأضافت وزارة الخارجية الإماراتية: "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، وهذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية"، معربة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا
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صاروخ-باليستى

الحوثيون: استهداف معسكر سعودي بصاروخ باليستي وسقوط قتلى

أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، اليوم الأربعاء، أن ما وصفتها بـ"القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية"، تمكنت من استهداف مقر القيادة في معسكر القوات الخاصة بمنطقة الملاحيط قبالة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بصاروخًا باليستيًا قصير المدى، ونقلت القناة، عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، قوله إن الصاروخ الباليستي "أصاب هدفه بدقة" في المعسكر المستهدف، مشيرًا إلى "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانب السعودي".
قابوس

سلطنة عمان تفتح سفارة لدى فلسطين في رام الله

أعلنت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، عزمها فتح سفارة لها في دولة فلسطين، مشيرة إلى أن وفد من الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات الافتتاح. وذكرت "الخارجية" العمانية في بيان اليوم الأربعاء، نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة".
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
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السيسى

السيسي لـ«بن زايد»: مصر تدعم أمن واستقرار الإمارات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر ودعمها لحكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة". وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.
السفير-محمد-إدريس-مندوب-مصر-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-في-نيويورك (2)

رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

أسر شهداء المنيا: أولادنا فرحانين في السماء

فرحة عارمة يعيشها أسر وأهالي شهداء حادث دير الأنبا صموئيل الذي استهدف حافلات تقل أقباط على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل، وخلّف وراءه مقتل 28 من أبناء محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك عقب إذاعة فيديو وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر داخل طيارة حربية عسكرية ويقتاده عددا من المقاتلين المصريين، خاصة أن "عشماوي" من المشاركين في الهجوم على الحافلات الثلاث التي أسفرت عن مقتل أبناءهم، وعبر أسر الشهداء عن فرحتهم جراء تسليم عشماوي" مطالبين بالقصاص من هذا الإرهابي.
اسلام-مشهور-(4)

والدة الشهيد إسلام مشهور: «حقك رجع يا ابني»

علقت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور -الضابط بإدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، الذي استشهد في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات أكتوبر 2017- على تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي من قبل قوات الجيش الليبي. وقالت والدة الشهيد في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أنا فخورة بابني إنه رفع راسنا وضحى من أجل الواجب، ربنا يرحمه". وأضافت: "قابلت الرئيس في يوم الشهيد، وحسيت إنه إنسان قلبه طيب لما قالي حقهم هيرجع وعمره ما هيروح، اللي مرجعش حقه هيرجع حقه صدقوني ارتاحوا كأمهات وآباء وأولاد الشهداء".
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