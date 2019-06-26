جريمة

المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.
وخلال التحقيقات ذكر المتهم وجود خلافات عائلية بينهما، بعد انفصال شقيقته عن المجني عليه، إلا أنه دائم التشهير بها والتهرب من نفقاتها، ولم يكتف بذلك، حيث حضر يوم الواقعة وأخذ يردد ألفاظا نابية أسفل العقار الذي يقيمون به، مما دفعه لتهدئته وإنهاء الخلاف معه، إلا أن المجني عليه اشتبك معه، فدفعه للخلاص منه. تلقت
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صور-حريق-الموسكي-تصوير-هاني-شمشون (4)

حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
رشوة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
طعن-بالسكين

إيداع متهم حاول قتل زوجته مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إيداع متهم بمحاولة قتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالته الطبية وعرضه على المحكمة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته، بعد مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، بمنطقة أكتوبر، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من قبضته ونقلها للمستشفى بغرض تقديم الإسعافات اللازمة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط «مقاول المقطم» الهارب من دفع 18 مليونا غرامات

أشهر طويلة قضاها ضباط مباحث المقطم في تتبع خط سير مقاول هارب من تنفيذ أحكام قضائية وغرامات مالية باهظة قدرت بنحو 18 مليون جنيه، بغية الإيقاع به تنفيذًا لقرار النيابة والمحكمة المختصة بضبطه وإحضاره على ذمة القضايا المتهم فيها. عكف رجال المباحث على فحص علاقات المتهم والأماكن التي يتردد عليها، وفي مأمورية ناجحة صباح اليوم الأحد، نجح ضباط مباحث تنفيذ الأحكام في القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، وعمل نماذج الحبس في القضايا المتهم فيها.
جثة-فتاة

طعنه بمفك.. صاحب ورشة يقتل طليق شقيقته في «الظاهر»

دفعت الخلافات العائلية صاحب ورشة أحذية للتخلص من طليق شقيقته بمنطقة الظاهر، استل «مفك» وسدد به طعنة نافذة في صدر الأخير، أودت بحياته في الحال، ليسقط غارقا في دمائه وسط ذهول من الأهالي في الشارع، قبل أن يتم نقل جثة المجني عليه إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه بها.
هجرة-غير-شرعية

«عابرة للحدود» كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟

أيام قليلة مرت على حادث غرق 3 مواطنين، بينهم صاحب مركب قي محافظة دمياط، خلال رحلة هجرة غير شرعية إلى خارج البلاد على أن يقوم صاحب المركب بإنزالهم قبل مسافة كبيرة من سواحل إحدى الدول الأوروبية، لتأمر بعدها النيابة العامة في دمياط، بحبس صاحب مركب و3 من طاقم العاملين، بتهمة تكوين عصابة للهجرة غير الشرعية ومحاولة تهريب 4 أشخاص إلى إحدى الدول الأوربية، مما أسفر عن غرق 3 منهم وصاحب القارب ونجاة أحد الشباب. «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، كيف تواجه الدولة عصابات الهجرة غير الشرعية، بعد تنامي فكرة السفر بطرق غير قانونية في نفوس كثير من الشباب.
النقيب-عمر-ياسر (3)

«في الجنة يا شهيد» آخر ما كتبه معاون مباحث أبو حماد

«الله يرحمك يا أحمد، وجعت قلبنا كلنا، في الجنة يا شهيد»، كانت الكلمات السابقة هى آخر ما نشره النقيب عمر ياسر، معاون مباحث مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، ناعيا زميله، النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، ليلحق به «ياسر» شهيدا في ليلة القدر، صباح اليوم السبت، عقب إطلاق النيران عليه خلال مطاردته لمجموعة من اللصوص والمسجلين الخطر، مجهولي الهوية، بعدما تمكنوا من سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق بلبيس- أبوحماد، ليؤكد الشهيد أن الأنقياء يرحلون سريعا، وأن شهيدا يودع شهيدا في ظل الحرب التي تخوضها البلاد ضد عتاة الإجرام ومسجلي خطر.
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