المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

جثة - أرشيفية

قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.

وخلال التحقيقات ذكر المتهم وجود خلافات عائلية بينهما، بعد انفصال شقيقته عن المجني عليه، إلا أنه دائم التشهير بها والتهرب من نفقاتها، ولم يكتف بذلك، حيث حضر يوم الواقعة وأخذ يردد ألفاظا نابية أسفل العقار الذي يقيمون به، مما دفعه لتهدئته وإنهاء الخلاف معه، إلا أن المجني عليه اشتبك معه، فدفعه للخلاص منه. تلقت