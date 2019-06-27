انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. دليل نجاح أم فشل؟

شوقي: عيالكم كانوا ضايعين قبل ما نيجي.. ندا: تجربة وليدة تحتاج لوقت للحكم عليها.. كمال: نسبة النجاح الحقيقية 18% فقط.. مغيث: تشكيل لجنة محايدة للتقييم

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٢٧ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مشاعر متباينة عاشها طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، خلال الساعات الماضية بين حزن شديد وفرح كبير عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نتائج العام الحالي، وبلغت نسبة النجاح 91.4%، ليخرج شوقي مؤكدا أن انخفاض نسبة النجاح بهذا المعدل بعد أن كانت في الماضي لا تقل عن 98%، يعد إنجازا كبيرا لمنظومة التعليم الجديدة، وأنها استطاعت القضاء على الفساد والتلاعب في الدرجات مثلما كان يحدث في الماضي.

حديث الدكتور طارق شوقي قسم الشارع المصري إلى فئتين، فئة ترى أن انخفاض نسبة النجاح بهذه الدرجة الكبيرة يدل على فشل المنظومة الجديدة وأن الوزير يريد تجميل صورته أمام المجتمع بأي شكل، وأن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة هم الطلاب. بينما ترى الفئة الأخرى أن التجربة الجديدة مبشرة، وأنها الحل الوحيد للتخلص

حديث الدكتور طارق شوقي قسم الشارع المصري إلى فئتين، فئة ترى أن انخفاض نسبة النجاح بهذه الدرجة الكبيرة يدل على فشل المنظومة الجديدة وأن الوزير يريد تجميل صورته أمام المجتمع بأي شكل، وأن الخاسر الوحيد في هذه المعادلة هم الطلاب.



بينما ترى الفئة الأخرى أن التجربة الجديدة مبشرة، وأنها الحل الوحيد للتخلص من أمراض التعليم على مدار السنوات السابقة، وأن كل ما تحتاج إليه هو مزيد من الوقت فقط حتى تؤتي ثمارها.



وكان وزير التربية والتعليم وجه رسالة لأولياء الأمور، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، يوم الإثنين الماضي، قائلا: "عيالكم كانوا ضايعين قبل ما نيجي، ولذلك لجأنا لعمل امتحانات إلكترونية، لأن لو شُفتم المستوى الحقيقي للدولة هتقولوا شكرا، لأن أولادكم كانوا ضايعين بالأرقام".

تجربة وليدة

النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قال إن "نسبة النجاح لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، والتى بلغت 91.4% ليست دليلا دامغا على نجاح أو فشل منظومة التعليم الجديدة، فهذه تجربة وليدة تحتاج إلى وقت أطول من أجل الحكم عليها، ومن الطبيعي أن يكون عليها بعض الملاحظات، لكني أرى أن كل ما يحدث يصب في مصلحة النظام التعليمي، فالتحرك نحو جودة التعليم مفعَّل بطرق ومعايير عالمية تستوجب استخدام وسائل حديثة كالتابلت؛ لتنمية مهارات التفكير العليا للطلاب".



ويرى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، من خلال حديثه لـ"التحرير"، أن "التجربة جيدة ولن نستطيع الحكم عليها حاليا، وكل ما تحتاج إليه الدولة الآن هو أن يكون هناك منتج ملموس من كل ما يحدث من تطوير للتعليم نستفيد منه في كل المجالات؛ كالصحة والزراعة والصناعة، مثلما يحدث في جميع دول العالم".



وأكد ندا أن البعض أساء فهم حديث الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتيجة، عندما قال: «عيالكم كانوا ضايعين قبل ما نيجي» مشددا على أنه كان يريد تأكيد أهمية التطوير الذى تشهده العملية التعليمية فى الفترة الأخيرة، وأن الوزارة استطاعت إنقاذ الطلاب من الروتين الذى كانوا يعانون منه منذ سنوات.

نسبة النجاح الحقيقية 18%

وعلى الجانب الآخر، قال مصطفى كمال، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن حديث وزير التربية والتعليم عن أن انخفاض نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي يعد نجاحا كبيرا للوزارة أمر غير صحيح على الإطلاق، وما يحدث كذب وتضليل لأولياء الأمور والطلاب؛ لأن الوزير لم يعلن عن النسبة الحقيقية لنجاح الطلاب، مؤكدا أن لديه معلومات بأن نسبة النجاح الحقيقية فى هذا العام لم تتجاوز الـ18% وهذا بحسب مصادر موثوقة من داخل الوزارة، متسائلا: "كيف وصلت هذه النسبة إلى 91.4%؟!"، متابعا: "كل ما يحاول أن يثبته الوزير هو نجاح منظومته الجديدة على الرغم من الفشل المستمر".



وأوضح كمال فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن "الحل الوحيد للتخبط الدائم داخل وزارة التربية والتعليم هو رحيل الدكتور طارق شوقي واستقدام خبراء متخصصين لإدارة النظام التعليمي في مصر، حتى لا يتدهور التعليم المصري أكثر من ذلك".

سماح أبو بكر، مؤسسة حملة تمرد على المناهج الدراسية، قالت إن هذه النسبة تدل على فشل منظومة التعليم فشلا ذريعا، ولا تعكس حقيقة ما حدث على مدار الاختبارات التى أجرتها الوزارة للطلاب، فالجميع شاهد ما حدث من عدم تمكن الطلاب من الإجابة عن الاختبارات نتيجة سقوط "السيستم" فى جميع الامتحانات التى سبقت الامتحان الأخير الذى كان هو الآخر عليه العديد من علامات الاستفهام.



وأوضحت "أبو بكر" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "يوجد كثيرون من الطلاب أصحاب المستويات المرتفعة تمكنوا من الإجابة عن جميع الأسئلة ولم تواجههم أى صعوبة تُذكر، لكنهم فوجئوا بأنهم راسبون فى أكثر من مادة (ملاحق) ومطالبون بدخول الدور الثاني في شهر يوليو، وهو ما يعد كارثة بكل المقاييس.

الطلاب يدفعون الثمن

وتساءلت "أبو بكر": لماذا يدفع الطلاب الثمن وهم لم يتم تدريبهم بشكل كافٍ على نظام الامتحانات؟ وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على المعلمين الذين يعتمدون على الطرق التقليدية فى الشرح والدروس الخصوصية، كما لم يتم تغيير مناهج الفصل الدراسي الأول عبر بنك المعرفة حتى منتصف الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أنها لم تتمكن من الدخول إلى المحتوى الرقمي، ومن ثم فكل أركان النظام سقطت، فكيف تتم محاسبة الطلاب على فشل الوزارة؟



كما طالبت أبو بكر الوزارة بكشف تفاصيل التظلم الإلكتروني والطرق التى سيتم بها، لا سيما أن أولياء الأمور المتضررين من النتيجة بدؤوا يبحثون عن إجراءات التظلم، وهل سيبدأ التظلم من الآن أم بعد ظهور النتائج رسميا في المدارس؟



وناشدت أبو بكر المسؤولين ضرورة مراعاة الطلبة في الدور الثاني وألا تكون الأسئلة تعجيزية من خارج المنهج مثلما حدث في الدور الأول، لأن هذه هى الفرصة الأخيرة لهم وإلا سيجدون أنفسهم أمام شبح آخر هو إعادة العام بالكامل، وخوض التجربة المريرة من البداية من جديد.



كمال مغيث، الخبير التربوي، أكد فى حديث لـ"التحرير" أن الوزارة تحاول بشتى الطرق أن تثبت أن المنظومة التعليمية الجديدة ناجحة، دون السماع إلى وجهات النظر الأخرى وجميع أطراف المعادلة من طلاب ومعلمين وأولياء أمور، حتى تكتمل الرؤية لديها، مضيفا: "الوزير لا يسمع صوتا غير صوته ومن يخالفه فى الرأى يعد معاديا للتجربة".

تشكيل لجنة محايدة للتقييم

أكد مغيث صعوبة تقييم التجربة فى الوقت الراهن أو الحكم عليها بالفشل أو النجاح التام، فطريقة تصحيح الامتحانات على التابلت ومراجعتها وقواعد الرأفة ما زالت مبهمة للجميع، بخلاف النظام الورقي، إذ كان الطالب وولي الأمر والمعلم على دراية بجميع تفاصيل الامتحان، وكيفية تصحيحه ومراجعته، أما الآن فلم يتم تعميم النظام الجديد، فبعض الطلاب امتحنوا على النظام القديم والبعض الآخر على التابلت.



ويرى مغيث أنه "من الأفضل أن تشكل لجنة محايدة لمعرفة كيف تم تصحيح التابلت ومراجعته حتى نستطيع أن نحكم على نجاح أو فشل الوزارة".