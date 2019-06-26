78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.

وشدد عبد الحكم، في تصريح خاص لـ"التحرير"، على أن من لديه اعتراض على الأسئلة ويزعم أنها من خارج المنهج أو الكتاب المدرسي عليه التقدم إلينا بشكوى رسمية ليتم البت فيها. وتحدى مروجي الشائعات، حول وجود شكاوى ضد مستشار المادة محمود عطية تتهمه بإعطاء دروس خصوصية، مؤكدا أنه لم تأتِ شكوى رسمية ضده من أى جهة،