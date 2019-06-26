ماذا قال أجيري للاعبي المنتخب بعد استبعاد وردة؟

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

أجيري

تحدث المكيسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع لاعبيه بعد استبعاد عمرو وردة من معسكر الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، وعلمت «التحرير»، أن أجيري شدد على اللاعبين بضرورة التركيز في البطولة ونسيان ما حدث، وأن يتعامل اللاعبون على أن الأمر حافز لهم لتعويض النقص في صفوف المنتخب الوطني بعدما أصبح قوام المنتخب 22 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى، وجاء ذلك بعدما استبعد اتحاد الكرة عمرو وردة، من المنتخب الوطني، نهائيًا، لأسباب أخلاقية، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره الجبلاية اليوم الأربعاء.

وقال بيان اتحاد الكرة: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل

وقال بيان اتحاد الكرة: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».



ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا.

