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التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح البلاغ، أنه في أثناء أداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات الامتحان، صباح اليوم، في مادة الكيمياء وعقب بدء الامتحان تم ضبط الطالب "ش. و"، والذي يؤدي الامتحان بلجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سنطا التعليمية بمحافظة الغربية، خلال قيامه
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نقابة-الصحفيين

نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (5)

78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
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ضبط طالبة حاولت الغش بسماعة أذن في الدقهلية

تمكن مراقب داخل لجنة مدرسة أجا الإعدادية بنين التابعة لإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط طالبة ثانوية عامة شعبة علمي علوم، تستقبل إجابات مادة الكيمياء من خلال سماعة أذن موصولة بهاتف محمول. وتم ضبط التليفون والسماعة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالبة. وأكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن المراقب باللجنة ضبطها، بعد أن شك في محاولاتها الحديث و الاستماع لإجابات، بتفتيشها عثر على السماعة.
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امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (5)

78 % نسبة النجاح في العينة العشوائسة لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

غدا.. بدء تصحيح عينة عشوائية من التاريخ والفيزياء

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم، غدا الإثنين، بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، مشيرة إلى أن الكنترولات استلمت، اليوم الأحد، نماذج الإجابة للمادتين، استعدادا لتصحيحهما. من ناحية أخرى، نفى خالد عبد لحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات له، أمس السبت، صعوبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بخصوص صعوبة الامتحان، وأن الامتحان كان من الكتاب المدرسي، مؤكدا أنه لا تعديل في نموذج إجابة التاريخ أو في توزيعة درجات الأسئلة.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

التعليم: 8 حالات غش في امتحاني الفيزياء والتاريخ

أدى، اليوم السبت، 390 ألفا و203 من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفا و653 طالبا بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، وذلك في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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