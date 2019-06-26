التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تحرير:أمينة محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

طلاب الثانوية العامة

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح البلاغ، أنه في أثناء أداء طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية العلوم والرياضيات الامتحان، صباح اليوم، في مادة الكيمياء وعقب بدء الامتحان تم ضبط الطالب "ش. و"، والذي يؤدي الامتحان بلجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سنطا التعليمية بمحافظة الغربية، خلال قيامه