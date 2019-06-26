جريمة

«أمن الدولة» تُحقق مع قاضي الجنح المتهم بالرشوة

تحرير:تهامى البندارى ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
رشوة- تعبيرية
رشوة- تعبيرية
تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع قاض يشغل عضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر، تم ضبطه أمس الثلاثاء، في قضية رشوة، نظير أداء عمل من أعمال وظيفته القضائية، ومن المقرر أن تواجهه النيابة بتحريات رجال الرقابة الإدارية، وأجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، جاء قرار النيابة بإلقاء القبض على القاضي المتهم بناء على معلومات حققتها النيابة وتسجيلات قامت بها، وفقًا لاختصاصها القانوني الذي يوكل للنيابة العامة وحدها سلطة إلقاء القبض على أعضاء الهيئات القضائية دون غيرها من جهات الضبط والتحري.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمد إبراهيم عيسى بالسجن 10 سنوات لرئيس محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بتقاضي رشوة، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة. نسبت النيابة قيام القاضي، بصفته موظفا عموميا، رئيس جنايات
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حريق هائل في عمارة تجارية بميدان باب الشعرية

نشب حريق هائل، قبل قليل، في عمارة بها معارض أحذية بميدان باب الشعرية، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، بعد تصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء، وحرصت قوات الإطفاء بالتعاون مع رجال المباحث على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، في الوقت الذي يكافح فيه رجال الإطفاء الحريق من خلال الدفع بخزانات المياه نحو موقع الحريق، بينما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
جثة

المتهم بقتل طليق شقيقته: «شهّر بها قدام بيتي»

قررت محكمة جنح الظاهر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس صاحب ورشة أحذية تخلص من طليق شقيقته بواسطة «مفك»، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما كشفت التحقيقات قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه قبل أن يتم إيداع الجثة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة الجثة وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نجحت فيه مباحث قسم شرطة الظاهر في القبض على المتهم، بعد فراره من مسرح الجريمة، بعد عمل عدة أكمنة بالأماكن المحتمل اختباؤه فيها.
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إيداع متهم حاول قتل زوجته مستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إيداع متهم بمحاولة قتل زوجته مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن حالته الطبية وعرضه على المحكمة، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل زوجته، بعد مشادة كلامية نشبت فيما بينهما، بمنطقة أكتوبر، قام على أثرها المتهم بالتعدي عليها بالضرب وطعنها بسلاح أبيض «سكين»، قاصدا قتلها فاستغاثت بالجيران الذين استطاعوا تخليصها من قبضته ونقلها للمستشفى بغرض تقديم الإسعافات اللازمة.
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10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
«حسم ولواء الثورة» تسقطان في يد الداخلية -5

«أمن الدولة» تجدد حبس 9 متهمين بـ«حسم» 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 9 متهمين بالانضمام لحركة «حسم الإرهابية»، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من أكمنة الشرطة، وشل حركة الطريق العام، فضلا عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية، والدعوة إلى الخروج فى تظاهرات معارضة للنظام القائم، والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
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«المشورة» تُجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة، والتشكيك وإثارة البلبلة، ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وسبق لنيابة أمن الدولة العليا وواجهت «أبو الفتوح»، بتحريات جهاز الأمن الوطني بشأنه، والتي أشارت إلى ارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون، فإنكارها جميعاً، مشيراً إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص.
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22 خلية.. القضاء يسدل الستار على أكبر قضية إرهاب

31 شهرا من التحقيقات، أجرتها النيابة العسكرية والقضاء العسكري، مع أكبر خلايا إرهابية تضم 292 متهما، انتهت بإصدار حكم اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ32 متهما، والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين، كما عاقبت 75 متهما آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، والمشدد 3 سنوات لـ117 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم، وبراءة اثنين آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بوفاته، وعدم اختصاص لمتهم قاصر، لإدانتهم بمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، والتحريض على تنفيذ عمليات عدائية ضد البلاد.
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