شريف إكرامي عن واقعة عمرو وردة: «كلنا خطاؤون»

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

شريف إكرامي

تحدث شريف إكرامي، حارسى مرمى النادي الأهلي، عن استبعاد عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، من معسكر المنتخب الوطني، نهائيا، لأسباب أخلاقية، وخروجه من قائمة الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا، لكن رجاءً تذكروا فقط أن كلنا بشر وكلنا خطاؤون، منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله».

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة، في بيان جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة استبعاد عمرو وردة، في بيان جاء فيه: «قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق. ومن المقرر أن يستكمل المنتخب الوطني بطولة الأمم الإفريقية بـ22 لاعبًا».



ويواجه المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا.

